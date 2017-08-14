андрей Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п.... #15







Отправлено: - 23:27 А ведь они реально считают себя элитой и всё потому что якобы у них бизнес . И ни чего , что основой такого бизнеса является агашка - барашка где-то в верхах . И в обще до лампочки , что на этом и построена почти вся рыночная экономика РК . Ну а тендеры - шмендеры это просто красивые слова , позаимствованные из западного лексикона , ну и немного понтов в виде умных слов в СМИ для дурачков которые реально верят ,что одним дано и у них есть предпринимательская жилка , а другим нет .