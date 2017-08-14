/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п. Киевcкий		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п. Киевcкий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии недавно отремонтированной за счет бюджетных средств библиотеки, расположенной в одном из районов Костаная - Киевском поселке, разместили в соцсетях местные жители. На фото — полуразвалившаяся входная группа с просевшими крыльцом и пандусом.
Читать новость

андрей
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ведь они реально считают себя элитой и всё потому что якобы у них бизнес . И ни чего , что основой такого бизнеса является агашка - барашка где-то в верхах . И в обще до лампочки , что на этом и построена почти вся рыночная экономика РК . Ну а тендеры - шмендеры это просто красивые слова , позаимствованные из западного лексикона , ну и немного понтов в виде умных слов в СМИ для дурачков которые реально верят ,что одним дано и у них есть предпринимательская жилка , а другим нет .

§ 112
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....
112


(Пользователи)
Сообщений: 5703
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никогда там не было библиотеки сколько помню..
Когда построили?
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 66
Пользователей: 0
Всего: 66

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх