/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК" планирует закончить до 15 сентября		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК" планирует закончить до 15 сентября
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом директор ГКП «КТЭК» Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ доложил акиму Костанайской области Архимеду МУХАМБЕТОВУ, посетившему котельную № 3 и центральную котельную. Подготовка к отопительному сезону, заверил Бекпаганбетов, идет в штатном режиме.
Читать новость

андрей
Re: Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК"...




Отправлено: 14.08.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот когда они раскапывают метров на 5 - 10 в глубину и пару тройку сотен в длинну , смотришь на содержимое подземных коммуникаций и понимаешь насколько несправедливо переименованы улицы с Советскими названиями , как не тем ставят памятники вместо Советской эпохи , ведь такая "паутина" труб , кабелей проложена в тысячах населенных пунктах СССР без которой сегодня и жизни то нормальной не было и это в те годы когда и сама страна только оправилась и отстроилась от войны .А сегодня на всё что способны это подлатать то что сделано 30 - 60 лет назад и при этом продолжать стричь бабло , чего и в голову советским фукционерам прийти не могло как то снимать пенку с коммунальных платежей

§ 112
Re: Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК"...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5692
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
насколько несправедливо переименованы улицы с Советскими названиями ,

Хм..
То есть работники КТЕКа как то самовольно переименовывают улицы?
Профайл

житель
Re: Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК"...




Отправлено: 14.08.17 - 22:26
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Капитальный ремонт теплоисточников ГКП "КТЭК"...




Отправлено: 14.08.17 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Нужно привлекать специалистов - где оплачивать учебу, гранты давать. Чтобы специалисты знали современное оборудование, могли работать, - резюмировал аким области.

И именно для этого необходимо было разогнать добрую половину специалистов которые это самое оборудование знали уже давно?Ну Вы жжете г-н аким. :-).112-го прошу не обременять себя комментариями.
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 110
Пользователей: 1
Всего: 111

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх