Медный Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать... #61







Отправлено: - 23:25 Мы тут про факты по росказням "бывалого" (не знаю где он бывал, но места видно не хорошие, делают из человека мерзость) уже наслышаны. Как убивают за дружбу парня и девушки разных национальностях в матушке россии. Это да факт. Что не ляпнет "бывалый", то сразу становится фактом и золотыми буквами на граните высекается.

Давай есчо, народ треба!