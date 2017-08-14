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≡ Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Иркутске произошла трагедия: беременная на пятом месяце переселенка из Караганды потеряла ребенка, потому что врачи отказались принимать ее без полиса. Сергей Атаманов с семьей приехал в июле из Казахстана по программе переселения соотечественников, передает "Вести Иркутск".
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§ Victor Yang
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9019
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.08.17 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Mineral:
1000-2000 рублей в месяц.Екатеринбург.

Видимо, от города тоже зависит. Так-то Екатеринбург третий по дороговизне недвижимости город в РФ.
Профайл

Медный
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы тут про факты по росказням "бывалого" (не знаю где он бывал, но места видно не хорошие, делают из человека мерзость) уже наслышаны. Как убивают за дружбу парня и девушки разных национальностях в матушке россии. Это да факт. Что не ляпнет "бывалый", то сразу становится фактом и золотыми буквами на граните высекается.
Давай есчо, народ треба! :lol:

Гость
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса




Отправлено: 14.08.17 - 23:31
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