112 Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала... #12





(Пользователи) Сообщений: 5692

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 22:11 Населению пора бы научиться быть ответственным, социально, либо граждански, либо как то еще..

Видишь остановили водятла, будь добр, подойди к нему, распроси, позови свидетелей, видишь если прессуют на взятку..

Напиши заявление, в прокуратуру, акиму или кому бы еще нибудь..

Не сиди в засаде с сотовым телефоном!

Делай это открыто и ответственно..

И вот тогда, когда полицейский останавливая очередного нарушителя или просто с проверкой документов и тд, он уже будет знать это, и сразу впаивать огромный штраф любому водятелу, которого остановил и все через кассу Банка..

А докопаться поверьте, есть до чего..