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≡ Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала видеоролик о "странном поведении жолполовцев" 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала видеоролик о "странном поведении жолполовцев"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Видеозапись, размещенная в рубрике «Народные новости», местной полицейской службой ДВД области изучена, - сообщила пресс-секретарь ДВД Ирина БЕЖЕНАРЬ. - При этом достаточных данных, указывающих на признаки уголовного правонарушения, совершенного сотрудниками полиции, не получено.
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§ лимон
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.08.17 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"При этом достаточных данных, указывающих на признаки уголовного правонарушения, совершенного сотрудниками полиции, не получено."
:lol:
даже придумывать ничего не стали
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FOMA
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...




Отправлено: 14.08.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
проводилось ОПМ «Пьяный водитель-преступник»

У нас в стране любой рейд - прежде всего вымогательство денег у населения. От этой формулировки нужно отталкиваться. Если ты и не виновен, то попробуют взять на "понт", а вось проканает?

§ 112
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5692
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за людишки..
Пошел опросил водятела, дал тот или нарушал или пьяный..
Надо же, уже домыслы свои придумывают просто к видео или фото..
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Цензор
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...




Отправлено: 14.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и ответ))).... послали всех куда подальше.

водила
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...




Отправлено: 14.08.17 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
даже не ответили почему они садят в машину если это не разрешается.
и почему их за это не наказывают.

прохожий
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...




Отправлено: 14.08.17 - 18:28
Комментарий удален модератором.

водила
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...




Отправлено: 14.08.17 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а на то видео когда мужил бегал к своей машине
а потом забросил им под переднее сиденье
а мент смотрел в другую сторону а один в машине сидел
был ответ, что-то подобное было вроде-
ничего нет плохого в этом..

§ Грибоедов
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 491
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 14.08.17 - 18:39
Комментарий удален модератором.
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Алим
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...




Отправлено: 14.08.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
"При этом достаточных данных, указывающих на признаки уголовного правонарушения, совершенного сотрудниками полиции, не получено."

даже придумывать ничего не стали

а за что их наказывать? заявления то не было, презумпция невиновности как или в отношении их не действует.

* drakon
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11644
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 14.08.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В очередной раз нам рассказали о правах
прлиции. А зачем врдитель на минутку
присел в Патрульеый автомобиль - ответа-
нет... :lol: :oops:
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ник
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...




Отправлено: 14.08.17 - 19:11
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Пресс-служба ДВД Костанайской области прокомментировала...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5692
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Населению пора бы научиться быть ответственным, социально, либо граждански, либо как то еще..
Видишь остановили водятла, будь добр, подойди к нему, распроси, позови свидетелей, видишь если прессуют на взятку..
Напиши заявление, в прокуратуру, акиму или кому бы еще нибудь..
Не сиди в засаде с сотовым телефоном!
Делай это открыто и ответственно..
И вот тогда, когда полицейский останавливая очередного нарушителя или просто с проверкой документов и тд, он уже будет знать это, и сразу впаивать огромный штраф любому водятелу, которого остановил и все через кассу Банка..
А докопаться поверьте, есть до чего..
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