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≡ Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29255
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Иркутске произошла трагедия: беременная на пятом месяце переселенка из Караганды потеряла ребенка, потому что врачи отказались принимать ее без полиса. Сергей Атаманов с семьей приехал в июле из Казахстана по программе переселения соотечественников, передает "Вести Иркутск".
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Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 17:21
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
А в Казахстане все бесплатное и все просто ?

Во-1 все необходимые справки, коих на порядок меньше - да, бесплатные.
Во-2, да - все просто потому что регламентировано и чиновники зашуганные прокуратурой до невозможности.
Цитата:
Змея Подколодная:
1000 рос. руб. на год прописка

Вы путаете с регистрацией гостя.
По госпрограмме для подачи на ВНЖ требуется именно прописка (РВП, слава богу, вне квоты).
Цитата:
Все просто:
Съем хаты в Иркутске (15-20 тыс.).

Причем тут съем?
Кто тебя там на съемной пропишет?

* 112
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5689
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Victor Yang:

Им пища, н

Хм..
Прочитал комментарии, по моему ты больше всего используешь это..
Зачем?
Профайл

Директор Пляжа
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Соболезнование вырази, зачем играть в политику там, где дитятко умерло?

Ты это, лицемер, своему другу простыне скажи, во - первых.
Цитата:
112:
Хочешь кому то доказать что так было лучше?

А этот вопрос ты приплел к чему, где я что то доказываю?
Проспись сначала, прежде чем предъявлять необоснованные ко мне претензии.

§ лимон
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видимо стресс от переезда сказался, странно что по консультациям ходила и первостепенно не продумали вопрос здравоохранения
Профайл

Директор Пляжа
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Где твои соболезнования, раз об них завел речь?
Даже в этом лицемерность твоя проявляется явно.

* 112
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5689
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 17:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Ты это, лицемер, своему другу простыне ск

Что ему сказать?
Надо, говорю.
Просто вижу вы тут киваете на кого то, дабы самим заниматься тем же самым.
Это в корне неправильно..
Создай тему о том кому на Руси жить хорошо, но на смертях детишек играть думаю неразумно..
Профайл

Правда- острое оружие
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 17:44
Комментарий удален модератором.

Рейтер
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 17:58
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
но на смертях детишек играть думаю неразумно..


любимая тема таксиста. будет до утра мусолить--
смерти, трупики, кучи крови...
и ему за это ничего не будет..

Лена
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То же самое и нас всех ждет в родной стране с введением медстрахования

777
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не растраивайтесь везде так, испытал на себе. Если нет денег лучше не болеть, сегодня врачи без оплаты ничего делать не будут. Правду искать себе дороже.

Гость
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса




Отправлено: 14.08.17 - 21:50
Комментарий проходит проверку.
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