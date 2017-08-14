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§ NG.kz
Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п. Киевcкий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29254
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии недавно отремонтированной за счет бюджетных средств библиотеки, расположенной в одном из районов Костаная - Киевском поселке, разместили в соцсетях местные жители. На фото — полуразвалившаяся входная группа с просевшими крыльцом и пандусом.
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Директор Пляжа
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п. Киевcкий

Эта они ноют (цы)

Guest
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже так хочу, украсть 58 млн. и чтобы мне за это ничего не было. :lol:

§ Грибоедов
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 491
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 14.08.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто так плитку... наклал?
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1
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 16:10
Комментарий удален модератором.

ди
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот вот, наклал, по другому и не скажешь...

круточё
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотришь на эту п-графию и думаешь, что по ходу ложили либо за бутылку, либо родственники причастных к тендеру. Мда, амнистия.

Прорабище
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вы что хотели если люди без образования работают в организациях.разнорабочий не специалист.

§ Сэм
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 14.08.17 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последнее время это РГП "Енбек" все госзаказы выполняет. Получило статус "придворного" подрядчика?
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§ лимон
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 441
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 14.08.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сэм:
В последнее время это РГП "Енбек" все госзаказы выполняет. Получило статус "придворного" подрядчика?

минимальные цены в тендере указали и вуаля! качество соответствующее, амнистия опять же лицензию сохранила
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§ Сергей_я
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2046
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.08.17 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сэм:
В последнее время это РГП "Енбек" все госзаказы выполняет. Получило статус "придворного" подрядчика?

что-то на подобие АБЗ+. Если это не они же...
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Раман
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такая говорящая вывеска
китап - хана
символично...

§ Сэм
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....
Сэм


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 385
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 14.08.17 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вроде бы у этого подрядчика возводимая стена в житикаринской зоне обрушилась, за что и получили амнистию
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Читатель 1
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подрядчики...даааа...уж))))

nik58
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько живу,первый раз слышу что в Киевском библиотека есть :-o
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