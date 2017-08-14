Карамерген Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города... #17







Отправлено: - 16:37 Самое смешное, что ничего подобного в наших степях, живьём не увидишь. Поставили бы памятники разваленным сёлам да аулам. Затопленным и разграбленным. Разворованному дизельному заводу, КСК, химволокну и пр. Нет же.. Про художественное исполнение промолчу. Да и качество. Облезут к весне как те уродцы на набережной)