Цитата: Змея Подколодная:

А в Казахстане все бесплатное и все просто ?

Во-1 все необходимые справки, коих на порядок меньше - да, бесплатные.

Во-2, да - все просто потому что регламентировано и чиновники зашуганные прокуратурой до невозможности.

Цитата: Змея Подколодная:

1000 рос. руб. на год прописка

Вы путаете с регистрацией гостя.

По госпрограмме для подачи на ВНЖ требуется именно прописка (РВП, слава богу, вне квоты).

Цитата: Все просто:

Съем хаты в Иркутске (15-20 тыс.).

Причем тут съем?

Кто тебя там на съемной пропишет?