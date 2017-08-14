Don Karleone Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей... #15







Отправлено: - 18:52 Согласен, чересчур помпезно показывать не стоит, но с другой стороны, раз газета или любой другой канал СМИ популярен у народа, это и есть инструмент примера другим. Кто как посмотрит и с какой стороны на это доброе дело. Одни, в комментариях проявляют интерес, другие делом, третьи молчат, четвертые в другом месте планируют проведение аналогичной акции. Что касается психики ребенка, я думаю нет основания для ребенка как-то стрематься этого. Я сам небогато жил в детстве, носил вещи своих старших братьев и сестер, поэтому любой подарок: спортивный костюм или другая вещь в школу - это такой сюрприз и куча эмоций непередаваемых, так ты этот костюм еще не часто носить будешь, жалеть, так сказать на выход одевать только) Поэтому правило 6 рукопожатий, увидел,сделал, передал другому! Среди молодежи можно вообще акцию провести можно "Form School Challenge" (в течении 24 часов сделать все и передать эстафету другому)