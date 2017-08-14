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≡ Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей погибшего пастуха в Джангельдинском районе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей погибшего пастуха в Джангельдинском районе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29254
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благотворительную миссию совместили с выездной депутатской работой в Амангельдинском и Джангельдинском районах. Члены рабочей группы постоянной комиссии по здравоохранению, образованию, соцзащите населения, культуре и спорту, заслушали отчет акиматов по вопросам занятости, качеству госуслуг, провели прием граждан.
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Санчес
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только говорилось недавно , о том, что не надо афишировать такие акции. Благотворительность не должна создавать много шума!!!

ди
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для 420 тыс многовато народа на фото)))

Guest
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, что помогли, но как же уже надоела эта показуха. Неужели нужно обязательно максимально помпезно вручить, снять видео, наделать фото со всех ракурсов, и все это опубликовать в СМИ. Дескать, смотрите, как мы о бедняках заботимся.

PS. Делай добро и бросай его в воду.

ответка
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
большой таксыр приехал

Валентина
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для чего эти фоторепортажи вы подумали о психике ребенка как он будет ходить в школу, а ведь дети порой бывают жестоки словами могут ранить ребенка.Это для вас депутатов надо показать свою работу и очко получить перед своим руководством. Можно ведь тихо без шума делать добро детям и семьям пострадавшим.

Serik
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благотворительность должна быть немой...

§ 112
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5685
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Guest:
Неужели нужно обязательно максимально помпезно вручить, снять видео, наделать фото со всех ракурсов, и все это опубликовать в СМИ. Дескать, смотрите, как мы

Это необходимо просто..
В назидание другим..
И по возможности чтоб знало больше народа, рекламировпть тех, кто что то дал..
Тут тоже есть благотворительность на форуме, нужно чтобы об этом никто не знал?
Профайл

§ 112
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5685
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Serik:
Благотворительность должна быть немой...

Это отговорки только тех, кто сидит в своей норке и не помогает вообще никому..
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§ Змея Подколодная
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 207
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.08.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему нет? Возможно, прочитав данную статью, кто то "заразится" и поступит аналогично, последует цепная реакция добрых дел))) Школа у нас удовольствие не из дешевых, а детишкам радость, родителям частично "гора с плеч". Спонсорам -куча позитива и добрых пожеланий. Твори добро, как говорится!
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112/1
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень сомневаюсь, что они из своего кармана вытащили. Собрали в коммерсов бабло, а сами только в камеру смотрели и улыбались.

§ 112
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5685
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112/1:
Очень сомневаюсь, что они из своего кармана вытащили. Собрали в коммерсов бабло, а сами только в камеру смотрели и улыбали

Значит неправильно что детям помогли?
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Реке
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не скромно со стороны депутатов рекламировать себя, помоги детям и не понтуйся

Розаима
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
почему народ всегда все негативно воспринимает! делаешь добро - не нравится, не делаешь - так вообще не людь. нужно ко всему относится лояльно! ну выехали и помогли люди, ну и что в этом такого, даже если зафиксировали это. наоборот это пример для других, полоЖительный пример, как говорится заразителен. а вот диванные комментаторы, что сверху, всегда горазды негатив пускать, при этом сами не сделаВ абсолютно НИ-ЧЕ-ГО! ЗАДУМАЙТЕСЬ, ДРУЗЬЯ!

Красаучик
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По сути все правильно сделали! А говорить и кричать диванные эксперты будут всегда и везде! Красаучики ребята!
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