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§ NG.kz
Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области РФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29253
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейсы пригородного поезда Костанай - Троицк отменят 30 августа и 1 сентября, передает "АиФ Челябинск".
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§ Мимо
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Мимо


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 08.10.15
Отправлено: 14.08.17 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Ну да, я интересовался, хотел ехать с Кустаная до Троицка

туда-обратно около 1000, каждый месяц покупаем и ездим. Реально удобно, если нужно заехать-выехать, а плацкарта там и в помине нет, и не было. Это поезд из одного вагона, общего! Про 6 и 10 - это скорее всего поезд Астана-Челябинск через Костанай и через Троицк, а в статье речь идет о пригородном Костанай-Кайрак.
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Лилия
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...




Отправлено: 14.08.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:

Значит не правильно вам информации дали, самый удобный поезд до Троицка, сама лично студентом ездила с пересадкой в Троицке до Челябинска, и копейки стоил билет, а сейчас то знакомые в гости к нам то мы к ним, так как билет около 800 тенге стоит. Назовите номер поезда и услышите стоимость билета.

§ Рудничанин
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 535
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мимо:
а плацкарта там и в помине нет

Я знаю что это за поезд, когда-то на работу ездил устраиваться в район станции Селекционная. До нее что-то в районе 800 тенге туда-сюда стоит.
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§ Рудничанин
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 535
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Лилия:
Значит не правильно вам информации дали

Ну может быть. Я то не в Кустанае узнавал, а в Железорудной, может кассир ошиблась.
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Гость
Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области РФ




Отправлено: 14.08.17 - 18:41
Комментарий проходит проверку.

Гость
Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области РФ




Отправлено: 14.08.17 - 18:53
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