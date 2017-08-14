Мимо Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области... #15





(Пользователи) Сообщений: 35

Регистрация: 08.10.15 (Пользователи) Отправлено: - 16:38 Цитата: Рудничанин:

Ну да, я интересовался, хотел ехать с Кустаная до Троицка

туда-обратно около 1000, каждый месяц покупаем и ездим. Реально удобно, если нужно заехать-выехать, а плацкарта там и в помине нет, и не было. Это поезд из одного вагона, общего! Про 6 и 10 - это скорее всего поезд Астана-Челябинск через Костанай и через Троицк, а в статье речь идет о пригородном Костанай-Кайрак.