Цитата: Guest:

Неужели нужно обязательно максимально помпезно вручить, снять видео, наделать фото со всех ракурсов, и все это опубликовать в СМИ. Дескать, смотрите, как мы

Это необходимо просто..

В назидание другим..

И по возможности чтоб знало больше народа, рекламировпть тех, кто что то дал..

Тут тоже есть благотворительность на форуме, нужно чтобы об этом никто не знал?