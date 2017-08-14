Цитата: про флуд:

Вот, например, из свежего.

Ты говоришь про новости..

Именно от них я и отказался в пользу флуда..

Тут не новостная передача.

Хотя я подумываю еще ее создать..

Да, новости конечно кидают, но в основном они незамеченные проходят.

Тут еще раз, просто флуд, ни о чем и ни про че и про между собой, ну плюс какие то локальные новости, мировые тут мимо проходят..

Так что ныть только не надо насчет этого..