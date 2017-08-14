Змея Подколодная Re: Опубликован новый список обладателей образовательных грантов... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 206

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:07 Бардак, впрочем, как обычно))) Именно по этой причине на семейном совете решили, что дочь будет поступать на грант в Российский ВУЗ. Здесь даже ЕНТ сдавать не стали.