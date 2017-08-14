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§ NG.kz
Опубликован новый список обладателей образовательных грантов в РК
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выпущен обновленный список обладателей образовательных грантов. Список опубликован в газете "Егемен Қазақстан", передает корреспондент Tengrinews.kz.
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???
Re: Опубликован новый список обладателей образовательных грантов...




Отправлено: 14.08.17 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно сколько стоит получить грант

* Змея Подколодная
Re: Опубликован новый список обладателей образовательных грантов...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.08.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бардак, впрочем, как обычно))) Именно по этой причине на семейном совете решили, что дочь будет поступать на грант в Российский ВУЗ. Здесь даже ЕНТ сдавать не стали.
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