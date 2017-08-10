Маркс Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал #15







Отправлено: - 17:01 Цитата: Бывалый:

Советую подучить матчасть чтобы не называть что попало - мошенничеством.

"Источник всех богатств - честный труд. Другими словами, все - будь то мешок картофеля, рояль или семиместный туристский автомобиль, - все это плод человеческого труда. Когда труд окончен, предстоит распределение богатств, созданных трудом; тут-то и начинается шулерство. Десятки и сотни тысяч мошенников просиживают ночи напролет над планами, как бы втиснуться между рабочими и плодами их труда. Эти мошенники и есть так называемые бизнесмены. Втиснувшись между рабочим и продуктом его труда, они урывают свою долю богатств. Доля эта определяется не справедливостью, а степенью могущества и подлости шулеров. В каждом отдельном случае они выжимают все, что может выдержать коммерция. Так поступают все участники игры." (Джек Лондон).