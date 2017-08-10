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§ NG.kz
Узнал, и ослабел, и лег... Привстал
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавнее, на стыке июля и августа, ослабление тенге уже никто никак особенно не называл. Ни таргетированием, ни коррекцией курса, ни тем более девальвацией. Хотя качнулась наша денежка основательно. По данным ТОО «ФКФ «Контанго», которые собирает данные большинства обменников Костаная, курс покупки с минимальных 327,57 тенге вырос до максимальных 343 за $1. Это за четыре дня - с 31 июля по 3 августа. Вопрос вопросов - что бедный тенге подшибло?
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Маркс
Re: Узнал, и ослабел, и лег... Привстал




Отправлено: 14.08.17 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Советую подучить матчасть чтобы не называть что попало - мошенничеством.

"Источник всех богатств - честный труд. Другими словами, все - будь то мешок картофеля, рояль или семиместный туристский автомобиль, - все это плод человеческого труда. Когда труд окончен, предстоит распределение богатств, созданных трудом; тут-то и начинается шулерство. Десятки и сотни тысяч мошенников просиживают ночи напролет над планами, как бы втиснуться между рабочими и плодами их труда. Эти мошенники и есть так называемые бизнесмены. Втиснувшись между рабочим и продуктом его труда, они урывают свою долю богатств. Доля эта определяется не справедливостью, а степенью могущества и подлости шулеров. В каждом отдельном случае они выжимают все, что может выдержать коммерция. Так поступают все участники игры." (Джек Лондон).
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