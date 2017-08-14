Цитата: Все просто:

Ты бы иронию свою оставил для

Какая ирония?

Я серьезно.

Цитата: Все просто:

а реально 2,5 тыс. можно найти, если человек принял ответственное решение, по смене места жительства.

Я думаю что им было виднее чем тебе или мне.

Едущих туда выдаивают по месту прибытия только держись.

У них же там все платное и все непросто.

Надо кучу справок на каждого члена семьи. Каждая стоит 1500-200 руб.

Надо прописаться. Если родни нет, то на резиновой хате от 30 тыр за нос. А после этого к тебе приходит инспектор ФМС и берет тебя за мягкую точку на предмет липовой прописки, и цена вопроса улетает в небеса.

Цитата: Все просто:

Опять напоминаю - где факты?

Имеющий глаза - да прочитает, а не имеющий мозгов - будет продолжать дурачка из себя и выпрашивать подтверждение наличия многочисленных очевидных фактов.