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≡ Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Иркутске произошла трагедия: беременная на пятом месяце переселенка из Караганды потеряла ребенка, потому что врачи отказались принимать ее без полиса. Сергей Атаманов с семьей приехал в июле из Казахстана по программе переселения соотечественников, передает "Вести Иркутск".
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Директор Пляжа
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Всеобщее нытье

Цитата:
Бывалый:
Чо ноешь-то?

Опять с МЗ, по одним методичкам шпарите ?
У вас новый тренд, критику называть нытьем.
Блин, да есчо и у Ольгинцов стырили.
У них это обкатывалось правда в 2013 годе.
Отстаете.

Все просто
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Им надо было вообще сразу в Москву ехать и обращаться в самый крутой частный перинатальный центр и там вести всю беременность, сотен за несколько тысяч рублей

Ты бы иронию свою оставил для работников акимата, а реально 2,5 тыс. можно найти, если человек принял ответственное решение, по смене места жительства. Цитата:
Бывалый:
Разница в доле таковых.
И вот тут дела не в пользу России.

Ты на конек свой не лезь, а то штаны порвешь. Опять напоминаю - где факты?

§ Валентин
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6509
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.08.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну всё. Пища для Бывалого и прочих ВЧК.


Ну так гораздо приятнее злорадствовать по печальному поводу, кто бы сомневался.
Профайл

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 16:10
Комментарий удален модератором.

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Ты бы иронию свою оставил для

Какая ирония?
Я серьезно.
Цитата:
Все просто:
а реально 2,5 тыс. можно найти, если человек принял ответственное решение, по смене места жительства.

Я думаю что им было виднее чем тебе или мне.
Едущих туда выдаивают по месту прибытия только держись.
У них же там все платное и все непросто.
Надо кучу справок на каждого члена семьи. Каждая стоит 1500-200 руб.
Надо прописаться. Если родни нет, то на резиновой хате от 30 тыр за нос. А после этого к тебе приходит инспектор ФМС и берет тебя за мягкую точку на предмет липовой прописки, и цена вопроса улетает в небеса.
Цитата:
Все просто:
Опять напоминаю - где факты?

Имеющий глаза - да прочитает, а не имеющий мозгов - будет продолжать дурачка из себя и выпрашивать подтверждение наличия многочисленных очевидных фактов.

* Victor Yang
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9018
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.08.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
У них же там все платное и все непросто.
Надо кучу справок на каждого члена семьи. Каждая стоит 1500-200 руб.
Надо прописаться. Если родни нет, то на резиновой хате от 30 тыр за нос. А после этого к тебе приходит инспектор ФМС и берет тебя за мягкую точку на предмет липовой прописки, и цена вопроса улетает в небеса.

Ну ни дать, ни взять - Мордор. И чего люди туда едут? И почему оттуда не едут - непонятно. Наверное, люди глупые, ага. У нас же регистрацию никто не требует и всё бесплатно раздают.

[Исправлено: Victor Yang, 14.08.2017 - 16:54]
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* Змея Подколодная
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
то на резиновой хате от 30 тыр за нос.

1000 рос. руб. на год прописка, не сгущайте)))
Профайл

* Змея Подколодная
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 206
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 14.08.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
У них же там все платное и все непросто.

А в Казахстане все бесплатное и все просто ? Именно поэтому такой отток населения на ПМЖ и абитуриентов в росс ВУЗы, особенно в приграничные зоны.
Профайл

§ Валентин
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6509
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 14.08.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну ни дать, ни взять - Мордор. И чего люди туда едут? И почему оттуда не едут - непонятно.


Известное дело: жалеть нельзя ©
Профайл

Все просто
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Какая ирония?
Я серьезно.

Ну тогда тебя спасет только неотложка(она бесплатная).Цитата:
Бывалый:
Я думаю что им было виднее чем тебе или мне.

Конечно виднее, переехать на ПМЖ - это не мебель переставить. Все взрослые и прекрасно понимают с чем придется столкнуться.Цитата:
Бывалый:
Если родни нет, то на резиновой хате от 30 тыр за нос. А после этого к тебе приходит инспектор ФМС и берет тебя за мягкую точку на предмет липовой прописки, и цена вопроса улетает в небеса.

В России, с такими расценками уже все миллионеры. Съем хаты в Иркутске (15-20 тыс.). Ты лучше поделись своим опытом, ты же пробовал и тебя отыграли. Есть хороший анекдот про репатриантов, могу напомнить.

Все просто
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Имеющий глаза - да прочитает,

Ну прям библейский херой.

Гость
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса




Отправлено: 14.08.17 - 17:12
Комментарий проходит проверку.

Гость
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса




Отправлено: 14.08.17 - 17:13
Комментарий проходит проверку.
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