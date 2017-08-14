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Все просто:
Ты бы иронию свою оставил для
Какая ирония?
Я серьезно.
Цитата:
Все просто:
а реально 2,5 тыс. можно найти, если человек принял ответственное решение, по смене места жительства.
Я думаю что им было виднее чем тебе или мне.
Едущих туда выдаивают по месту прибытия только держись.
У них же там все платное и все непросто.
Надо кучу справок на каждого члена семьи. Каждая стоит 1500-200 руб.
Надо прописаться. Если родни нет, то на резиновой хате от 30 тыр за нос. А после этого к тебе приходит инспектор ФМС и берет тебя за мягкую точку на предмет липовой прописки, и цена вопроса улетает в небеса.
Цитата:
Все просто:
Опять напоминаю - где факты?
Имеющий глаза - да прочитает, а не имеющий мозгов - будет продолжать дурачка из себя и выпрашивать подтверждение наличия многочисленных очевидных фактов.