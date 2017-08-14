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§ NG.kz
Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п. Киевcкий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии недавно отремонтированной за счет бюджетных средств библиотеки, расположенной в одном из районов Костаная - Киевском поселке, разместили в соцсетях местные жители. На фото — полуразвалившаяся входная группа с просевшими крыльцом и пандусом.
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Директор Пляжа
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п. Киевcкий

Эта они ноют (цы)

Guest
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже так хочу, украсть 58 млн. и чтобы мне за это ничего не было. :lol:

§ Грибоедов
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 490
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 14.08.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто так плитку... наклал?
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1
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 16:10
Комментарий удален модератором.

ди
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 16:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вот вот, наклал, по другому и не скажешь...

круточё
Re: Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п....




Отправлено: 14.08.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотришь на эту п-графию и думаешь, что по ходу ложили либо за бутылку, либо родственники причастных к тендеру. Мда, амнистия.

Гость
Костанайцы возмущены некачественным ремонтом библиотеки в п. Киевcкий




Отправлено: 14.08.17 - 17:12
Комментарий проходит проверку.
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