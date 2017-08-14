/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города выделили 30 млн тенге		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города выделили 30 млн тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новые малые архитектурные формы появились на кольце по пр. Абая, около автовокзала, 7 августа. Их фотографии прислали в редакцию читатели. В тот же день фотокорреспондент «НГ» увидел новые скульптуры возле еще не открывшегося ТРЦ Kostanay Plaza.
Читать новость

марина
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...




Отправлено: 14.08.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nemes:
Необходимо только степную флору подсадить. Ну там ковыль,полынь,тимьян.

тоже из гипса, крашенного аля-медной краской?

Гость
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...




Отправлено: 14.08.17 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nemes:

Ну вот тем более, лет через _цать , будете говорить, что какая оказывается красота
:lol:

Карамерген
Re: В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города...




Отправлено: 14.08.17 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самое смешное, что ничего подобного в наших степях, живьём не увидишь. Поставили бы памятники разваленным сёлам да аулам. Затопленным и разграбленным. Разворованному дизельному заводу, КСК, химволокну и пр. Нет же.. Про художественное исполнение промолчу. Да и качество. Облезут к весне как те уродцы на набережной)
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: 112, Змея Подколодная, DrDjekel, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 148
Пользователей: 6
Всего: 154

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх