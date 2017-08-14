Цитата: Мимо:

на бичевозе значительно дешевле, ни о каких 6000 речи нет

Ну да, я интересовался, хотел ехать с Кустаная до Троицка на него. Мне на вокзале сказали, что на него билет стоит 5тыс с копейками, почти 6 тыс. А на плацкарт под 10 000 тенге. Если сомневаешься, то позвони сам и узнай, потом в ЛС напишешь или тут же в коментах.

Цитата: Мимо:

К тому же, если до Троицка автобусом доехать можно, то уехать из Троицка на автобусе уже несколько лет никак нельзя... Там только проходящие автобусы, а на них вечно нет мест, поэтому или идти на поворот - голосовать, или на бичевозе.

Ну я езжу уже года два, всегда места есть, если знать, где брать. На Автовокзале Троицка постоянно сидит огромная очередь за билетами в Костанай и редко получается взять билет, я всегда иду на Башню. Секрет в том, что билеты на автовокзале и на башне начинают продавать одновременно, но на автовокзале очередь, а на башне ее нет и ты у кассы стоишь первый и берешь билет наравне с первым человеком той огромной очереди на автовокзале.

Один раз я действительно попал - не успел купить билет на автобус. Я уехал на челябинце до ближайшей к Троицку деревенской остановки (по моему минут 20 езды) и спокойно сел на той остановке до Рудного.