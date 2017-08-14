/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области РФ		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 1 из 212»
§ NG.kz
Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области РФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29252
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейсы пригородного поезда Костанай - Троицк отменят 30 августа и 1 сентября, передает "АиФ Челябинск".
Читать новость

андрей
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...




Отправлено: 14.08.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что писать не о чем , профессионализм погулять вышел да так и не вернулся . Из покон веков этот пригородный не ходил в праздники ,а заголовок то какой ???

§ Мимо
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Мимо


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 08.10.15
Отправлено: 14.08.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фу, ёлки... зачем так пугать-то? правильно андрей пишет, что никогда в праздники он не ходил, этот поезд. А после такого заголовка немного поплохело, блин.
Профайл

§ Рудничанин
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с каких пор РЖД его обслуживает? Он же обслуживается местным бюджетом Костанайской области. Во-вторых, он до Троицка и не нужен. Кто поедет в Троицк на его окраину (ЖД-Вокзал в Троицке на окраине и далеко от центра) почти за 6000 тенге, когда на ТТС-нике можно за 1500 тенге доехать почти до центра Троицка (у них автовокзал почти в центре). Лично я бы давно уже либо продлил маршрут до Екатеринбурга, либо укоротил до Каерака, ибо до Троицка никому он нафиг не нужен.
Профайл

§ юля елиссева
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.08.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пригородный поезд Кустанай-Троицк (который железнодорожники называют "бичевозом", как и все остальные пригородные поезда, впрочем), едет до Троица лишь потому что бы локомотив мог развернуться в обратную сторону. Сделять сие в Кайраке он не может, поскольку Кайрак всегда был лишь разьездом на границе Южно-Уральской и Целинной железных дорог.
Профайл

§ Рудничанин
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
едет до Троица лишь потому что бы локомотив мог развернуться в обратную сторону

А что ему мешает ехать назад толкая вагон перед собой? Тепловозу одинаково что вперед вагоном, что тянуть его за собой, для этого кабина и выполнена таким образои, что она по толщине больше, чем весь остальной корпус состава, чтобы локомотив мог двигаться и вперед вагоном, а не только тащить его за собой. На хвостовике состава, когда он едет вперед вагоном подается спец сигнал, чтобы находящиеся вблизи путей живые существа (люди, животные) слышали приближение состава.
Цитата:
юля елиссева:
Кайрак всегда был лишь разьездом на границе Южно-Уральской и Целинной железных дорог.

Вы знаете что такое разъезд? Кстати, разъезд позволяет развернуться локомотиву, ведь на разъезде 2 пути - основной и дополнительный. А вы, вероятно, спутали понятие "Разъезд" с понятием "Перегон", на котором как раз нельзя разворачиваться.
Цитата:
юля елиссева:
на границе Южно-Уральской и Целинной железных дорог.

Это не граница ЮУЖД и ЦЖД, Граница указанных Вами ЖД - это станция "Золотая Сопка" в пригороде Троицка.
Профайл

§ Мимо
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Мимо


(Пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 08.10.15
Отправлено: 14.08.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
почти за 6000 тенге, когда на ТТС-нике можно за 1500 тенге доехать

А вот и нет, на бичевозе значительно дешевле, ни о каких 6000 речи нет. А ездит он 3 дня в неделю и всегда битком забит. Часто студенты на нем ездят, многие иностранцы, которым нужно обновить миграционку... К тому же, если до Троицка автобусом доехать можно, то уехать из Троицка на автобусе уже несколько лет никак нельзя... Там только проходящие автобусы, а на них вечно нет мест, поэтому или идти на поворот - голосовать, или на бичевозе.
Профайл

§ Рудничанин
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну раз уж он едет до Троицка, то могли бы хоть адаптировать время его прибытия ко времени отправления основных поездов других направлений для удобства пассажиров, которые едут в Челябу, чтобы сесть на поезд, который потом все равно привезет их в Троицк, затем через наши Магнай и Бурли уйдет в сторону Варны, потом на Уфу и лишь с Уфы по остальным городам Европейской части РФ. А так люди могли бы садиться на поезд в Троицке, ибо с Челябы удобно только на Москву садиться, а до остальных городов РФ - только через Троицк. Я на Краснодар с Челябы ехал сперва на Троицк, затем через Магнай-Босколь. Если бы был поезд из Костаная до Троицка ко времени поезда от Троицка на Краснодар, то я сэкономил бы целых 8-10 ч времени.
Профайл

§ Рудничанин
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
Если бы был поезд из Костаная до Троицка ко времени поезда от Троицка на Краснодар, то я сэкономил бы целых 8-10 ч времени.

А если бы был автобус до Босколя к этому поезду, то было бы еще удобнее.
Профайл

§ юля елиссева
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.08.17 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рудничанин, если ты далек от железной дороги, то не городи ерунды
Профайл

§ Рудничанин
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
то не городи ерунды

Ну, на худой конец, кто мешает соорудить на Кайраке маневровый путь для разворота локомотива? Это в разы дешевле, чем гнать пустой локомотив по РФ.
Цитата:
юля елиссева:
если ты далек от железной дороги

Вы правы, я не работник ЖД, но я живу рядом с ЖД и видел как грузовые локомотивы едут толкая вагоны перед собой, также, когда я ехал на пассажирском поезде в Караганду, то от Кокшетау до Астаны локомотив ехал вагонами вперед, что мешает также ехать с Кайрака? Также я знаю карту ЖД и Кайрак близко не стыкуется С ЮУЖД, стыковка ЮУЖД и ЦЖД происходит на станции "Золотая сопка", это около 2 км от Кайрака в пригороде Троицка.

[Исправлено: Рудничанин, 14.08.2017 - 15:59]
Профайл

глас народа
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...




Отправлено: 14.08.17 - 15:58
Комментарий удален модератором.

§ Рудничанин
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 16:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
что мешает также ехать с Кайрака?

До какой-нибудь Селекционной или Тогузака, а там уже перецепляться в нормальное положение?
Профайл

РОСТАГ
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...




Отправлено: 14.08.17 - 16:04
Комментарий удален модератором.

§ Рудничанин
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 533
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мимо:
на бичевозе значительно дешевле, ни о каких 6000 речи нет

Ну да, я интересовался, хотел ехать с Кустаная до Троицка на него. Мне на вокзале сказали, что на него билет стоит 5тыс с копейками, почти 6 тыс. А на плацкарт под 10 000 тенге. Если сомневаешься, то позвони сам и узнай, потом в ЛС напишешь или тут же в коментах.
Цитата:
Мимо:
К тому же, если до Троицка автобусом доехать можно, то уехать из Троицка на автобусе уже несколько лет никак нельзя... Там только проходящие автобусы, а на них вечно нет мест, поэтому или идти на поворот - голосовать, или на бичевозе.

Ну я езжу уже года два, всегда места есть, если знать, где брать. На Автовокзале Троицка постоянно сидит огромная очередь за билетами в Костанай и редко получается взять билет, я всегда иду на Башню. Секрет в том, что билеты на автовокзале и на башне начинают продавать одновременно, но на автовокзале очередь, а на башне ее нет и ты у кассы стоишь первый и берешь билет наравне с первым человеком той огромной очереди на автовокзале.
Один раз я действительно попал - не успел купить билет на автобус. Я уехал на челябинце до ближайшей к Троицку деревенской остановки (по моему минут 20 езды) и спокойно сел на той остановке до Рудного.
Профайл
Ответить 
Страница 1 из 212»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: 112, DrDjekel, Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 142
Пользователей: 6
Всего: 148

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх