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§ NG.kz
Только одна возможность
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29251
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для того чтобы и Мейрамбек, и Руслан поехали на лечение, требовалось более полумиллиона тенге. Дорожает все, в том числе и лечение детей. Столько собрать не удалось. В итоге 250 000 тенге из фонда проекта решено отдать на лечение Мейрамбека.
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* Елена Пикельная
Re: Только одна возможность
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 156
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 14.08.17 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже начинают поступать деньги в счет следующего, 63-го тура "Нужных денег". 40 000 тенге пожертвовал проекту издатель "НГ" и еще 40 000 сегодня принесла пара, пожелавшая остаться неизвестной. Спасибо всем, кто помогает собирать деньги для нуждающихся.
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