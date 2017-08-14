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Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29251

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:18 Для того чтобы и Мейрамбек, и Руслан поехали на лечение, требовалось более полумиллиона тенге. Дорожает все, в том числе и лечение детей. Столько собрать не удалось. В итоге 250 000 тенге из фонда проекта решено отдать на лечение Мейрамбека.

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