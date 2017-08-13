Цитата: 112:

У меня то там на 17м дача прят по центральной по асфальту..

У меня тоже там дача была лет 10 назад, вторая паралель в сторону Тобола в 3-м обществе. Когда я был еще там, то всю зиму газель ходила в 8-00, 10-00, 14-00 и в 16-00 с города, а летом он почти до Перцевки ходил, до 12-го общества, это бывшие 24-е дачи, даже была идея продления его в Перцевку. Я даже не вывозил урожай - всю зиму на 8-часовой газели ездил раз в неделю за картошкой и вареньями-соленьями. А щас походу отменили, там же 3-ка еще ходит константиновская, видимо людей зимой не набирается даже для газельки.