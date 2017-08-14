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§ NG.kz
Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области РФ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29251
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рейсы пригородного поезда Костанай - Троицк отменят 30 августа и 1 сентября, передает "АиФ Челябинск".
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андрей
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...




Отправлено: 14.08.17 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что писать не о чем , профессионализм погулять вышел да так и не вернулся . Из покон веков этот пригородный не ходил в праздники ,а заголовок то какой ???

* Мимо
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Мимо


(Пользователи)
Сообщений: 33
Регистрация: 08.10.15
Отправлено: 14.08.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фу, ёлки... зачем так пугать-то? правильно андрей пишет, что никогда в праздники он не ходил, этот поезд. А после такого заголовка немного поплохело, блин.
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§ Рудничанин
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Рудничанин


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Сообщений: 527
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А с каких пор РЖД его обслуживает? Он же обслуживается местным бюджетом Костанайской области. Во-вторых, он до Троицка и не нужен. Кто поедет в Троицк на его окраину (ЖД-Вокзал в Троицке на окраине и далеко от центра) почти за 6000 тенге, когда на ТТС-нике можно за 1500 тенге доехать почти до центра Троицка (у них автовокзал почти в центре). Лично я бы давно уже либо продлил маршрут до Екатеринбурга, либо укоротил до Каерака, ибо до Троицка никому он нафиг не нужен.
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§ юля елиссева
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
юля елиссева


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Сообщений: 950
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 14.08.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пригородный поезд Кустанай-Троицк (который железнодорожники называют "бичевозом", как и все остальные пригородные поезда, впрочем), едет до Троица лишь потому что бы локомотив мог развернуться в обратную сторону. Сделять сие в Кайраке он не может, поскольку Кайрак всегда был лишь разьездом на границе Южно-Уральской и Целинной железных дорог.
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§ Рудничанин
Re: Пригородный поезд до Костаная отменят в Челябинской области...
Рудничанин


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Сообщений: 527
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
едет до Троица лишь потому что бы локомотив мог развернуться в обратную сторону

А что ему мешает ехать назад толкая вагон перед собой? Тепловозу одинаково что вперед вагоном, что тянуть его за собой, для этого кабина и выполнена таким образои, что она по толщине больше, чем весь остальной корпус состава, чтобы локомотив мог двигаться и вперед вагоном, а не только тащить его за собой. На хвостовике состава, когда он едет вперед вагоном подается спец сигнал, чтобы находящиеся вблизи путей живые существа (люди, животные) слышали приближение состава.
Цитата:
юля елиссева:
Кайрак всегда был лишь разьездом на границе Южно-Уральской и Целинной железных дорог.

Вы знаете что такое разъезд? Кстати, разъезд позволяет развернуться локомотиву, ведь на разъезде 2 пути - основной и дополнительный. А вы, вероятно, спутали понятие "Разъезд" с понятием "Перегон", на котором как раз нельзя разворачиваться.
Цитата:
юля елиссева:
на границе Южно-Уральской и Целинной железных дорог.

Это не граница ЮУЖД и ЦЖД, Граница указанных Вами ЖД - это станция "Золотая Сопка" в пригороде Троицка.
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