Цитата: юля елиссева:

едет до Троица лишь потому что бы локомотив мог развернуться в обратную сторону

А что ему мешает ехать назад толкая вагон перед собой? Тепловозу одинаково что вперед вагоном, что тянуть его за собой, для этого кабина и выполнена таким образои, что она по толщине больше, чем весь остальной корпус состава, чтобы локомотив мог двигаться и вперед вагоном, а не только тащить его за собой. На хвостовике состава, когда он едет вперед вагоном подается спец сигнал, чтобы находящиеся вблизи путей живые существа (люди, животные) слышали приближение состава.

Цитата: юля елиссева:

Кайрак всегда был лишь разьездом на границе Южно-Уральской и Целинной железных дорог.

Вы знаете что такое разъезд? Кстати, разъезд позволяет развернуться локомотиву, ведь на разъезде 2 пути - основной и дополнительный. А вы, вероятно, спутали понятие "Разъезд" с понятием "Перегон", на котором как раз нельзя разворачиваться.

Цитата: юля елиссева:

на границе Южно-Уральской и Целинной железных дорог.

Это не граница ЮУЖД и ЦЖД, Граница указанных Вами ЖД - это станция "Золотая Сопка" в пригороде Троицка.