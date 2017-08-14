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≡ Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей погибшего пастуха в Джангельдинском районе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей погибшего пастуха в Джангельдинском районе
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29251
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благотворительную миссию совместили с выездной депутатской работой в Амангельдинском и Джангельдинском районах. Члены рабочей группы постоянной комиссии по здравоохранению, образованию, соцзащите населения, культуре и спорту, заслушали отчет акиматов по вопросам занятости, качеству госуслуг, провели прием граждан.
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Санчес
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только говорилось недавно , о том, что не надо афишировать такие акции. Благотворительность не должна создавать много шума!!!

ди
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для 420 тыс многовато народа на фото)))

Guest
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо, что помогли, но как же уже надоела эта показуха. Неужели нужно обязательно максимально помпезно вручить, снять видео, наделать фото со всех ракурсов, и все это опубликовать в СМИ. Дескать, смотрите, как мы о бедняках заботимся.

PS. Делай добро и бросай его в воду.

ответка
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
большой таксыр приехал

Валентина
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для чего эти фоторепортажи вы подумали о психике ребенка как он будет ходить в школу, а ведь дети порой бывают жестоки словами могут ранить ребенка.Это для вас депутатов надо показать свою работу и очко получить перед своим руководством. Можно ведь тихо без шума делать добро детям и семьям пострадавшим.

Serik
Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей...




Отправлено: 14.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благотворительность должна быть немой...
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