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≡ Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29251
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Иркутске произошла трагедия: беременная на пятом месяце переселенка из Караганды потеряла ребенка, потому что врачи отказались принимать ее без полиса. Сергей Атаманов с семьей приехал в июле из Казахстана по программе переселения соотечественников, передает "Вести Иркутск".
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Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Министерстве здравоохранения области отвечают на этот вопрос так — полис можно было просто купить, а не терять времени, доказывая свою правоту.
Концентрированное выражение российских реалий.
Ни добавить, ни убавить.
Кто-то мне еще и дальше будет рассказывать как хорошо в России и какие там живут замечательные люди, несущие свет цивилизованности всему миру?

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ничего, к сожалению, не получилось
К какому сожалению?
Что за детский сад?
Мужику лет за сраку, а он тут сопли развез.
Он что - не знал куда ехал и к чему надо быть готовым?

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
в Россию еду РОЖАТЬ десятки тысяч рожениц из Средней Азии, желая затем получить вид на жительство в России

Хрень не пори.
Факт рождения в РФ никаких дополнительных прав на приобретение ее гражданства не дает.
Это давным-давно известно каждому Джамжуту и каждому Равшану, но почему-то до сих пор неизвестно каждому Ивану.

ПП
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Кто-то мне еще и дальше будет рассказывать как хорошо в России и какие там живут замечательные люди, несущие свет цивилизованности всему миру?


человек, который не смог уехать по программе
теперь злой на Россию до конца своих дней.

Все просто
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Концентрированное выражение российских реалий.

Кто мешал купить полис за 2.5 тыс.Цитата:
Бывалый:
Кто-то мне еще и дальше будет рассказывать как хорошо в России и какие там живут замечательные люди, несущие свет цивилизованности всему миру?

А ты кто такой то, чтобы тебе рассказывать? В России так же полно бывалых, непрофессиональных врачей и что? Будешь судить по одному конкретному случаю о всей медицине. Она несравненно качественней Казахстанской.

* Victor Yang
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9017
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.08.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё. Пища для Бывалого и прочих ВЧК.
Профайл

ХХХ
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно за нал там вылечат и другое отношение будет.Я тоже ездил Чкляб. на прием так по штуке отдавал за каждый прием это 4 года назад было. Так и заходил без очереди и по клиниэке водили под ручку. Это же за нал...А эти не захотели брать полис.

Директор Пляжа
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Им пища, но мы то знаем каково у нас в стране отношение к нашей медицине. Вообще завал полный.
И если некоторые Россию как всегда приплетают, то пусть почитают что говорят за мировую.
"Известный американский эксперт Майкл Теннер сделал анализ степени удовлетворенности населения стран, входящих в топ-10 стран с лучшей моделью здравоохранения.

Так вот, 85% жителей Франции, чья модель признается одной из самых лучших в мире, недовольны и желают реформ своего здравоохранения, этого же требуют 84% итальянцев - модель этой страны занимает второе место, в Испании недовольны здравоохранением 79% жителей, в Великобритании - 87%. А это те страны, модели которых нам небезосновательно ставят в пример и к которой мы стремимся."

Таким образом, критика медицины ныне глобальный тренд !!!

Директор Пляжа
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вообще, мы скоро по "лайкам" начнем своих выбирать. И 99 из 100, что эти "лайки" будут накручены, вот веселуха начнется тогда.

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПП:
не смог уехать по программе

Что значит "не смог"?
Я-то как раз в свое время смог, и без всякой программы.
Да только посмотрел на тамошний цырк с конями и понял что тут куда лучше.
Во всяком случае пока.

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Кто мешал купить полис за 2.5 тыс.

Да никто не мешал конечно же.
Им надо было вообще сразу в Москву ехать и обращаться в самый крутой частный перинатальный центр и там вести всю беременность, сотен за несколько тысяч рублей.
А они в Иркуту рванули, ...
Сами виноваты.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 14.08.2017 - 14:51]

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
А ты кто такой то, чтобы тебе рассказывать?

Ты это у меня спрашиваешь?
Спроси у тех, кто мне рассказывает.
Цитата:
Все просто:
В России так же полно бывалых, непрофессиональных врачей и что?

Я где-то говорил что где-то кого-то нет?
Разница в доле таковых.
И вот тут дела не в пользу России.

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
Таким образом, критика медицины ныне глобальный тренд !!!

Всеобщее нытье - глобальные тренд, а не критика медицины.

Бывалый
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
А вообще, мы скоро по "лайкам" начнем своих выбирать. И 99 из 100, что эти "лайки" будут накручены, вот веселуха начнется тогда.

Тебя кто-то застявляет выбирать по "лайкам"?
Не выбирай.
Иди к первому попавшемуся и все дела.
Чо ноешь-то?
Как будто тебя кто-то хочет принудить идти к тем, кто будет в топ-е этих лайков...
Как дети, чесслово...

архимед
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не советую сгущать краски о тех или иных неудачах в Казахстане и России! Прежде чем уезжать, нужно юридической грамоты научиться: все права, обязанности иностранца в России, чтобы затем не попадать впросак! Врачи они и в Африке врачи! Вопрос в том, что есть в России действующие законы о медицинском страховании, расписано и об экстренных случаях и кто под неё попадает! Поэтому не надо теребить "косу", нужно учить и чтить законы страны, где проживаешь и учить своих детей, при этом не забывая о Родине! "Ругать и нас и в России могут, уже все научились, но знать и исполнять законы не научились и не хотят учиться, а только требуют поблажек, льгот! Скоро вообще никакого послабления не будет, будет "загнивающий" капитализм, который никак не сгнивает и самое главное видимо никогда не сгниет! Как говорится как в Библии-Бог терпел и вам велел! Крепитесь и будете сильней! Ругаться и винить других в своих ошибках, не надо! Прежде чем ехать, нужно сделать "разведку" у адвокатов о тех или иных разрешениях и законах! Ведь все знают, что за одного грамотного, двух неграмотных дают! Надо быть терпимее! Если переселенец, это не означает - оралман, которым в Казахстане "зеленая улица"! В России другие требования и другие отношения! Никто переселенцев с цветами не встречает! Жалко, что дитя не смогло родиться по незнанию правил и законов России родителей!
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