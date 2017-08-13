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≡ «Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 108: в тесноте и тишине		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 108: в тесноте и тишине
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29251
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Длинная «гармошка» показалась из-за угла ул. Маяковского ровно в 15.00, в 15.03 припарковалась возле остановки. Внешние объемы «гармошки» оказались весьма обманчивы, потому что в салоне уже было не протолкнуться. На «25-м магазине» зашли всего несколько человек, которые никак не могли уместиться на парочке остававшихся свободными сидений. Их тут же заняли те, кто шустрее, остальные пытались как можно комфортнее разместиться стоя.
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§ Доктор СИЗО
Re: «Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 108: в тесноте и...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3720
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 13.08.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
108 маршрут обслуживает 3 дачных общества....комфорт и удобства для пассажиров вообще не предусмотрены....расписание - сплошная экономия горючего....30 лет сплошного бардака...
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§ Рудничанин
Re: «Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 108: в тесноте и...
Рудничанин


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Сообщений: 527
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 13.08.17 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
Доктор СИЗО

Да в Костанае вообще расписание всех дачных автобусов составлено в интересах перевозчика, а не для пассажиров. В Рудном график составлен для пассажиров: 17-й через 15 минут до 22-00, 18-й и 19-й раз в час до 21-00, 23-й раз в 2 часа до 20-00. При этом начинают работать с конца марта и работают до 14 ноября. А 17-й и 18-й всю зиму раз в два часа ходят. Если бы в Рудном автобусы на дачи ходили как в Костанае, то все СО закрылись бы давно.
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§ 112
Re: «Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 108: в тесноте и...
112


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Сообщений: 5672
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
А 17-й и 18-й всю зиму раз в два часа ходят. Если

17й не ходит.
Не знаю как 18й.
Так что давай не обнадеживай там кого то..
У меня то там на 17м дача прят по центральной по асфальту..
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§ 112
Re: «Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 108: в тесноте и...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рудничанин:
17-й через 15 минут до 22-00,

До пол девятого или до 9ти максимум вечера..
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Рауля
Re: «Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 108: в тесноте и...




Отправлено: 14.08.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Безопасность - 20 из 20Комфорт - 10 из 15Пунктуальность - 10 из 10Сервис - 5 из 10
Я бы поставила за комфорт 2!!!!
Езжу с двумя маленькими детьми-сесть негде, духота, теснота, вонь.
Маршрут странный-блуждает вокруг КЖБИ.
Пустили бы его лучше по Абая, и каждый час!

§ Рудничанин
Re: «Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 108: в тесноте и...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
9ти максимум вечера

Ну да, с огородов в 9 последний, я имел ввиду, что в городе он до 22-00 едет.
А 18-й точно знаю что ходит и зимой, ибо он возит рабочих на насосную рудненского водоканала (а это конечная 18-х дач) и сельчан в Юбилейное.
Но суть в том, что по любому в Рудном дачные автобусы ходят лучше чем в Костанае. Сам подумай 108-е дачи по размеру как рудненские 17-е, а 113-е даже больше чем наши 17-е, а рейсов туда меньше. Если бы наш 17-й ходил как костанайские 113-й или 108-й, то общество бы развалилось нафиг.

[Исправлено: Рудничанин, 14.08.2017 - 14:57]
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§ Рудничанин
Re: «Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 108: в тесноте и...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
У меня то там на 17м дача прят по центральной по асфальту..

У меня тоже там дача была лет 10 назад, вторая паралель в сторону Тобола в 3-м обществе. Когда я был еще там, то всю зиму газель ходила в 8-00, 10-00, 14-00 и в 16-00 с города, а летом он почти до Перцевки ходил, до 12-го общества, это бывшие 24-е дачи, даже была идея продления его в Перцевку. Я даже не вывозил урожай - всю зиму на 8-часовой газели ездил раз в неделю за картошкой и вареньями-соленьями. А щас походу отменили, там же 3-ка еще ходит константиновская, видимо людей зимой не набирается даже для газельки.
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§ Рудничанин
Re: «Автобус моей мечты. Дачный сезон». № 108: в тесноте и...
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 527
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 14.08.17 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Рауля:
Маршрут странный-блуждает вокруг КЖБИ.

Ну есть же еще 108-а от ЖД-Вокзала, он ходит по другим районам города.
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