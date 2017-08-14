архимед Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать... #29







Отправлено: - 14:41 Не советую сгущать краски о тех или иных неудачах в Казахстане и России! Прежде чем уезжать, нужно юридической грамоты научиться: все права, обязанности иностранца в России, чтобы затем не попадать впросак! Врачи они и в Африке врачи! Вопрос в том, что есть в России действующие законы о медицинском страховании, расписано и об экстренных случаях и кто под неё попадает! Поэтому не надо теребить "косу", нужно учить и чтить законы страны, где проживаешь и учить своих детей, при этом не забывая о Родине! "Ругать и нас и в России могут, уже все научились, но знать и исполнять законы не научились и не хотят учиться, а только требуют поблажек, льгот! Скоро вообще никакого послабления не будет, будет "загнивающий" капитализм, который никак не сгнивает и самое главное видимо никогда не сгниет! Как говорится как в Библии-Бог терпел и вам велел! Крепитесь и будете сильней! Ругаться и винить других в своих ошибках, не надо! Прежде чем ехать, нужно сделать "разведку" у адвокатов о тех или иных разрешениях и законах! Ведь все знают, что за одного грамотного, двух неграмотных дают! Надо быть терпимее! Если переселенец, это не означает - оралман, которым в Казахстане "зеленая улица"! В России другие требования и другие отношения! Никто переселенцев с цветами не встречает! Жалко, что дитя не смогло родиться по незнанию правил и законов России родителей!