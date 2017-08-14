Валентина Re: Депутаты областного маслихата собрали в школу 6 детей... #5







Отправлено: - 14:29 Для чего эти фоторепортажи вы подумали о психике ребенка как он будет ходить в школу, а ведь дети порой бывают жестоки словами могут ранить ребенка.Это для вас депутатов надо показать свою работу и очко получить перед своим руководством. Можно ведь тихо без шума делать добро детям и семьям пострадавшим.