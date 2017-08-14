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≡ Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29247
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Иркутске произошла трагедия: беременная на пятом месяце переселенка из Караганды потеряла ребенка, потому что врачи отказались принимать ее без полиса. Сергей Атаманов с семьей приехал в июле из Казахстана по программе переселения соотечественников, передает "Вести Иркутск".
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§ Сергей_я
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2045
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.08.17 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какого ехать без денег в чужую страну? Неужели все на столько плохо в Караганде?
Даже наверно ребенок понимает, что в России без денег, даже переселенцам, я бы даже сказал тем более переселенцам, делать нечего. Минимум 1 млн. тг. что б там в первые 3 месяца по миру не пойти
Да и прежде чем везти семью нужно как минимум найти работу, хотя бы съемное жилье, и уже потом все остальное.
Жалко конечно, что из-за бумажки потеряли ребенка, но тут и семья тоже сама виновата.

[Исправлено: Сергей_я, 14.08.2017 - 11:57]
Профайл

глас народа
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 12:04
Комментарий удален модератором.

1
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 12:09
Комментарий удален модератором.

глас народа
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иркутске ее впервые осмотрели только после вмешательства Росздравнадзора. Но было уже поздно.

"Беременность — это тоже экстренное состояние, которое требует постоянного наблюдения акушера-гинеколога, независимо от того, в какой точке ты находишься. Никто не отменял Указ президента N1289 о том, что в рамках программы госгарантий она должна быть оказана бесплатно",*****
налицо факт ГОЛОВОТЯПСТВА местных медиков- чиновников. Теперь кое-кого выгонят с работы. А семье я сочувствую.

глас народа
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какого ехать без денег в чужую страну? ****
Страна -то НЕ ЧУЖАЯ!! Вот только медицинские чиновники поступили по-свински. Дело в том, что в Россию еду РОЖАТЬ десятки тысяч рожениц из Средней Азии, желая затем получить вид на жительство в России. А это весьма накладно на медицинские бюджеты местных больниц. Бюджет-то не резиновый...

Директор Пляжа
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Вот только медицинские чиновники поступили по-свински.

Не чиновники, а врачи. Читайте внимательно.

§ Сергей_я
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2045
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 14.08.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Страна -то НЕ ЧУЖАЯ!!

Чужая раз переселенец. Цитата:
глас народа:
Дело в том, что в Россию еду РОЖАТЬ десятки тысяч рожениц из Средней Азии, желая затем получить вид на жительство в России.

я так понял эти уже были со всеми документами на руках. Только с полисом не успели. Хотя по сути цена то копеечная. Либо не знали, либо поздно кинулись.
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§ 112
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тебе и программа переселения..
Ни кола, ни двора, ни денег на лекарства..
Да уш..
Ребенка вообще жаль..
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§ 112
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
глас народа:
Дело в том, что в Россию еду РОЖАТЬ десятки тысяч рожениц из Средней Азии, желая затем получить вид на жительс

У меня знакомые и родственницы никто не ездил.
Хва сочинять то..
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Татьяна
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сын поступил учиться в Екатеринбурге, увезли на скорой с приступом. Пролежал три дня, заставили заплатить по 2 тысячи с чем-то за день, хотя он покупал страховой медицинский полис на оказание экстренной мед.помощи. Больному сыну звонили из страховой компании, требовали оплату, он говорил, что попал экстренно, а они, что у него приступ был из-за хронического заболевания, а это не страховой случай. И не важно, что мы не знали об этом заболевании, в Казахстане болезнь упустили, хотя заболевание врождённое. Сын заплатил, в общежитие из больницы шёл пешком, денег не осталось даже на автобус...

Алексей
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мы и в Казахстане не везде можем получить помощь. один раз был в командировке в Атбасаре. и наш работник подвернул ногу. я его отвез в больницу чтобы осмотрели и снимок сделали, т.к. нога опухла сильно. так вот пока я там не начал возмущаться и не направился к глав.врачу никто ничего делать не хотел. мне на прямую врачи говорили: - кто вы тут такие, вы с другого города и никаких прав тут не имеете. поэтому у нас тоже не лучше обстановка.
а в Россию я несколько раз ездил на лечение и для себя решил что буду ездить только туда. возможно мне попался врач и вообще отделение в котором я лежал, который был и профессионалом от Бога и человеком с Большой буквы, который не пытается нажиться на людях а наоборот старается помочь. и все к нему едут, и с Казахстана очень много было людей и с других регионов России. и всем он помогал и делал чудо даже казалось в безнадежных случаях. поэтому тут к какому врачу попадешь.

Алексей
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
по поводу переселения в РФ.
раньше я тоже не думал на эту тему. но недавно начал размышлять.
у нас в РК сделали все намного продуманнее нежели в Украине, в которой резко обрубили русский язык и люди взбунтавались.
у нас постепенно внедряют язык, дают выбор людям кто хочет учит, кто нет - уезжает.
программа переселения тоже есть (с юга на север).
постепенно северные регионы разбавляются и становится все более говорящих на гос.языке.
раньше мне это не нравилось, но по сути мы живем в РК, у которого есть свой язык, своя история, литература и т.д. и понятно, что казахи хотят чтобы их дети знали свою историю, язык. Это нормальная ситуация. так же как мы, русские, хотим чтобы наши дети знали свой язык и историю. В РК сделали свою систему образования (на 3х языках), многим она не нравиться. Поэтому многие переезжают в Россию.
Многие спрашивают: что вам здесь плохо живется? У вас все есть.
Один мой товарищ сказал: тяжело уезжать когда плохо, поэтому он уехал когда у него здесь все было. Отличная работа, квартира, машина. Он ни в чем не нуждался, но из-за детей он уехал.
Мне тоже не нравится данная система образования. И я хочу чтобы мои дети в первую очередь знали свой язык и историю, поэтому я тоже через какое то время буду уезжать. И у меня тоже здесь все есть и можно сидеть и не переживать ни о чем. Тяжело будет родившись здесь, прожив больше 30 лет ехать в другое государство. но кто не рискует тот не развивается. Каждый делает для себя выбор и не нужно никого винить в этом.

пастух шамиль
Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать...




Отправлено: 14.08.17 - 13:20
Комментарий удален модератором.

Гость
Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать врачи Иркутска так как у нее не было полиса




Отправлено: 14.08.17 - 13:37
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