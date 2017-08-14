Цитата: Специалисты отдела ЖКХ уточняют, что за скульптурами будут ухаживать, чтобы они сохранили свой первозданный вид как можно дольше.

Лучше бы они уточнили, кто за дворовыми зонами будет ухаживать, кроме самих жильцов и что бы они тоже сохранили свой первозданный вид как можно дольше. Кони важней, физического здоровья и развития детей.