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Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.08.17 - 08:15
Комментарий удален модератором.

доктор
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.08.17 - 08:23
Комментарий удален модератором.

гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.08.17 - 08:58
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
про флуд:
Другие бы все равно нашли что тут сказать и

Тебя товарищ Жалоба я впервые вижу тут, что ты пришел и сразу начал говорить за других?
Если хочется что то сказать дельное, говори с региненного ника, нет так на нет и суда нет..
Иди с миром, ты тут не особо нужен, тут не книга жалоб..
Профайл

Директор Пляжа
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 14.08.17 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С четверга по субботу полицейские региона были переведены на усиленный вариант несения службы. Всего за три дня выявлено 790 различных нарушений правил дорожного движения. По статье 608 Кодекса об административных правонарушений РК привлечено 58 водителей, находившихся за рулем в нетрезвом виде, еще шестеро были ранее лишены водительских прав, двое отказались от прохождение медицинского освидетельствования....
Вот новости так новости..за пару-тройку дней почти 60 пьяных водителей. А сколько еще ушли от ответственности заплатив мзду, а скольких пронесло ?

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5672
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.08.17 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
про флуд:
Вот, например, из свежего.

Ты говоришь про новости..
Именно от них я и отказался в пользу флуда..
Тут не новостная передача.
Хотя я подумываю еще ее создать..
Да, новости конечно кидают, но в основном они незамеченные проходят.
Тут еще раз, просто флуд, ни о чем и ни про че и про между собой, ну плюс какие то локальные новости, мировые тут мимо проходят..
Так что ныть только не надо насчет этого..
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