Алексей Re: Беременную переселенку из Казахстана отказались принимать... #12







Отправлено: - 13:13 по поводу переселения в РФ.

раньше я тоже не думал на эту тему. но недавно начал размышлять.

у нас в РК сделали все намного продуманнее нежели в Украине, в которой резко обрубили русский язык и люди взбунтавались.

у нас постепенно внедряют язык, дают выбор людям кто хочет учит, кто нет - уезжает.

программа переселения тоже есть (с юга на север).

постепенно северные регионы разбавляются и становится все более говорящих на гос.языке.

раньше мне это не нравилось, но по сути мы живем в РК, у которого есть свой язык, своя история, литература и т.д. и понятно, что казахи хотят чтобы их дети знали свою историю, язык. Это нормальная ситуация. так же как мы, русские, хотим чтобы наши дети знали свой язык и историю. В РК сделали свою систему образования (на 3х языках), многим она не нравиться. Поэтому многие переезжают в Россию.

Многие спрашивают: что вам здесь плохо живется? У вас все есть.

Один мой товарищ сказал: тяжело уезжать когда плохо, поэтому он уехал когда у него здесь все было. Отличная работа, квартира, машина. Он ни в чем не нуждался, но из-за детей он уехал.

Мне тоже не нравится данная система образования. И я хочу чтобы мои дети в первую очередь знали свой язык и историю, поэтому я тоже через какое то время буду уезжать. И у меня тоже здесь все есть и можно сидеть и не переживать ни о чем. Тяжело будет родившись здесь, прожив больше 30 лет ехать в другое государство. но кто не рискует тот не развивается. Каждый делает для себя выбор и не нужно никого винить в этом.