про армию Re: Россияне – победители международных военных игр-2017 #9







Отправлено: - 05:39 Цитата: Самат:



Вот ту вы промахнулись. Именно армия : солдаты и низший офицерский состав с достоинством и честью свой долг выполняли. Виной всему предательство высшего руководства страны и армии.

Кстати, насчет воинов СА вы не правы, не знаю как сейчас правда, но раньше при СССР, казахи были одними из лучших солдат и офицеров. Служил с ними, знаю что говорю. А подвиг полковника Серика Султангабиева , закрывшего собой солдата от гранаты, тоже говорит о многом. Думаю про ВОВ и упоминать не надо.