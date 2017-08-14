NG.kz В Костанае на 5 скульптурных композиций из бюджета города выделили 30 млн тенге



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:45 Новые малые архитектурные формы появились на кольце по пр. Абая, около автовокзала, 7 августа. Их фотографии прислали в редакцию читатели. В тот же день фотокорреспондент «НГ» увидел новые скульптуры возле еще не открывшегося ТРЦ Kostanay Plaza.

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