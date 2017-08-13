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§ NG.kz
Шум в ночное время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29244
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычно к часам 11,12 ночи иногда позже, а иногда рано утром проезжающие машины очень сильно включают музыку. Возможно люди в это время спят.Неужели на них нет управы?
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Маркс
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Всю жизнь жил с открытым окном на проезжую часть по которой грузовики с грохочущими прицепами гоняли.

Привычные звуки мозг игнорирует. Пусть там хоть танки по полю грохочут, если они все время там ездят, то через время перестанешь их слышать. Это станет привычным нормальным фоном. А вот редкие и непривычные звуки, типа французского рэпа, пацанского шансона или шлягера а ля "Черные глаза" могут возбудить сторожок дремлющего мозга и послать нехороший сон или просто сигнал тревоги, чтобы на всякий случай пробудить тело для быстрейшего реагирования в непонятной ситуации.
Тут даже не спишь когда, хочется убежать подальше, лишь бы не слышать этого кошмара, а во сне так вовсе полный атас. Удивляет, как эти глухари сидят в этом токовище и как они потом что-то слышат, ведь эти слуховые нервы не восстанавливаются. А может потому и громко так слушают, что уже оглохли от какофонии и не слышат тихую мелодичную музыку.
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