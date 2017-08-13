Моше Re: Шум в ночное время #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4330

Регистрация: 29.03.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:41 Цитата: А.С.:

Полицейский пункт рядом,в соседнем доме,но никто не реагирует.

Они всегда другим, чем-то более важным заняты. До сих пор помню, как полицейские из такого же полицейского пункта на СХИ выклянчали у меня 3 денера за неправильную парковку. У них там рядом киоск с денерами. Вроде и взяткой не назовешь, может просто кушать хотели. Еду грех взяткой называть, может действительно нужда, я даже как-то сжалился над ними, чувством сострадания проникся и купил им 3 денера...

Но когда было действительно нужно, не дозвался. Ни в коня корм...