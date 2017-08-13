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§ NG.kz
Очистка фонтантов в Костанае. Это норма?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29244
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я понимаю, что чистят фонтан. Но нельзя что ли шланг подлиннее взять и водичку в травку пустить? Ну серьезно, в одном месте чистим, в другом гадим. С кого спрашивать?
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§ 112
Re: Очистка фонтантов в Костанае. Это норма?
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Возьми с дачи шланг, переходник, подсоедини свой шланг к ихнему и поливай сколько хочешь..
Это так трудно?
Кстати дожди на улице, но это ничего, водичка травке не помешает наверное..
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§ самый умный
Re: Очистка фонтантов в Костанае. Это норма?
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 14.08.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну серьезно, в одном месте чистим, в другом гадим.

Вот уж действительно...
Хорошо, что это фонтан, а не септик... :lol:
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§ Доктор СИЗО
Re: Очистка фонтантов в Костанае. Это норма?
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3720
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 14.08.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Возьми с дачи шланг, переходник, подсоедини свой шланг к ихнему и поливай сколько хочешь..
Это так трудно?

-новую фишку нашел бедолага.... заставлять народ работать.....
- ты там, давай аккуратно плати налоги за каждого квартиранта.... пусть городские власти садовников и дворников на твои деньги понанимают....тогда и порядок настоящий будет....
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