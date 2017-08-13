NG.kz Очистка фонтантов в Костанае. Это норма?



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 29244

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:44 Я понимаю, что чистят фонтан. Но нельзя что ли шланг подлиннее взять и водичку в травку пустить? Ну серьезно, в одном месте чистим, в другом гадим. С кого спрашивать?

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