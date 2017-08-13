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§ NG.kz
Шум в ночное время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29244
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычно к часам 11,12 ночи иногда позже, а иногда рано утром проезжающие машины очень сильно включают музыку. Возможно люди в это время спят.Неужели на них нет управы?
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Раман
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 13.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что говорит об этом доблестное ГАИ!!!

Ну а что оно может говорить?
Ничего, оно лет как 20 уже представилось.
Хотя, если токма спиритический сеанс с ним замутить...

§ 112
Re: Шум в ночное время
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Запишите номер авто, напишите в полицию, заручитесь поддержкой свидетелей..
Стандартная ситуация.
Профайл

Местный
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже не актуально, ночами холодно, окна закрыты и ничего не слышно

Костанаец2
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Запишите номер авто, напишите в полицию, заручитесь поддержкой свидетелей..
Стандартная ситуация

Какие номера!? Какие свидетели!? Если эти авто и мото, пролетают со скоростью космических болидов

ди
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это кстати актуальная проблема, живем на перекрестке абая гоголя, так каждую ночь, встанут на светофоре и орет музыка, а как там номер увидишь, темень. так и хочется с балкона, да кирпичем...

Доктор СИЗО
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Запишите номер авто, напишите в полицию, заручитесь поддержкой свидетелей..
Стандартная ситуация

стареешь брат, не по дням, а по часам....

У6
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 08:30
Комментарий удален модератором.

А.С.
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у нас молодежь на лавочке под окнами шумит каждую ночь и из соседней забегаловки музыка до 3 -х ночи играет.Полицейский пункт рядом,в соседнем доме,но никто не реагирует.

§ Моше
Re: Шум в ночное время
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4330
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 14.08.17 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А.С.:
Полицейский пункт рядом,в соседнем доме,но никто не реагирует.

Они всегда другим, чем-то более важным заняты. До сих пор помню, как полицейские из такого же полицейского пункта на СХИ выклянчали у меня 3 денера за неправильную парковку. У них там рядом киоск с денерами. Вроде и взяткой не назовешь, может просто кушать хотели. Еду грех взяткой называть, может действительно нужда, я даже как-то сжалился над ними, чувством сострадания проникся и купил им 3 денера...
Но когда было действительно нужно, не дозвался. Ни в коня корм...
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§ самый умный
Re: Шум в ночное время
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 286
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 14.08.17 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Раман:
Ничего, оно лет как 20 уже представилось.

- Позвольте представиться: ГАИ.
- Очень приятно. ;-)

Цитата:
ди:
так и хочется с балкона, да кирпичем...

А что мешает? Народные методы самые действенные.
Цитата:
А.С.:
молодежь на лавочке под окнами шумит каждую ночь


Под окнами? Вылейте на голову воды ведерко, перестанут.
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ди
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
видимо придется...

§ Макарыч
Re: Шум в ночное время
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 524
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 14.08.17 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Многие живущие спят с открытыми окнами, все таки лето. Более того проезжают мотоциклы с сильным шумом!! Что говорит об этом доблестное ГАИ!!!

Ночью надо спать, а не слушать кто там ездит.
Хочешь спать - и под грохот артиллерии уснешь. А не хочешь - так пойди на кухню чайку попей, чего себя мучить?
П.С.
Всю жизнь жил с открытым окном на проезжую часть по которой грузовики с грохочущими прицепами гоняли. Да, бывает, иногда и проснешься, перевернешься на другой бок и дальше спишь
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§ Доктор СИЗО
Re: Шум в ночное время
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3720
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 14.08.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
Ночью надо спать, а не слушать кто там ездит.
Хочешь спать - и под грохот артиллерии уснешь. А не хочешь - так пойди на кухню чайку попей, чего себя мучить?

-позвольте не согласиться.....издавателям ночных шумов не хватает недовольных слушателей.... может им даже нравится, когда их матерят и поносят.... вид вампиризма....
- мотоциклисты могут выехать на урицскую трассу.... буянящая семья выехать на дачу....молодежь пойти к своему подъезду и орать как стая облезлых голодных шакалов....
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ди
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...от семерых отгавкался...
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