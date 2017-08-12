112 Re: Ерлан Сагадиев встретился с недовольными абитуриентами и их... #8





(Пользователи) Сообщений: 5666

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 17:59 Одно дело в школе учиться, другое в ВУЗе, третье это работать..

Покажите мне хоть одного грантовца, который отучился в школе на отлично и кем он стал по жизни..

Неужели 98 процентов это воры и взяточники?