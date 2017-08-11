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≡ В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес двум коллегам ножевые ранения		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес двум коллегам ножевые ранения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Высокопоставленные полицейские устроили поножовщину в ходе совместной пьянки, в результате которой двое получили ранения. Еще один в данное время находится в розыске.

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глас народа
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...




Отправлено: 12.08.17 - 14:33
Комментарий удален модератором.

§ Доктор СИЗО
Re: В Таразе начальник управления ДВД Жамбылской области нанес...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3718
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 14.08.17 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишут, что третий участник драки пустился в бега.... интересно это...видать секреты знает, как можно спрятаться от правосудия.... да и кто будет прятать этого ЧМОшника в погонах.... :-o :-o :-o
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