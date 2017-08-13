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§ NG.kz
Шум в ночное время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обычно к часам 11,12 ночи иногда позже, а иногда рано утром проезжающие машины очень сильно включают музыку. Возможно люди в это время спят.Неужели на них нет управы?
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Раман
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 13.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Что говорит об этом доблестное ГАИ!!!

Ну а что оно может говорить?
Ничего, оно лет как 20 уже представилось.
Хотя, если токма спиритический сеанс с ним замутить...

§ 112
Re: Шум в ночное время
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Запишите номер авто, напишите в полицию, заручитесь поддержкой свидетелей..
Стандартная ситуация.
Профайл

Местный
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже не актуально, ночами холодно, окна закрыты и ничего не слышно

Костанаец2
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Запишите номер авто, напишите в полицию, заручитесь поддержкой свидетелей..
Стандартная ситуация

Какие номера!? Какие свидетели!? Если эти авто и мото, пролетают со скоростью космических болидов

ди
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 08:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
это кстати актуальная проблема, живем на перекрестке абая гоголя, так каждую ночь, встанут на светофоре и орет музыка, а как там номер увидишь, темень. так и хочется с балкона, да кирпичем...

Доктор СИЗО
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Запишите номер авто, напишите в полицию, заручитесь поддержкой свидетелей..
Стандартная ситуация

стареешь брат, не по дням, а по часам....

У6
Re: Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 08:30
Комментарий удален модератором.

Гость
Шум в ночное время




Отправлено: 14.08.17 - 09:47
Комментарий проходит проверку.
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