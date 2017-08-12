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≡ Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.08.17 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любитель заковыристых шахматных партий Архимед Мухамбетов никак не может выработать свою собственную тактику и схватить птицу удачи за хвост. Самое парадоксальное в том, что чем больше он «тренируется», тем худший получается результат.
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§ 112
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Таро:
Посмотрите на многострадальную трассу Костанай-Рудный

Я там езжу практически каждый день..
Что с ней не так там?
Водятелы по 160 даже по встречке летят и убивают других людей от скорости..
Была бы плохая дорога, ездили бы хотя бы 120..
Профайл

Ujcnm
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 13.08.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"112
Что Давай?
Ты вообще о чем?"

Ваащето это называется "включить дурака" )))

андрей
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 13.08.17 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а давай вернём наше название улиц ,а то слух коробит

архимед
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 13.08.17 - 16:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не все так плохо как пишет Кисткина! Надо писать по существу установленных и достверных фактов! Видно, что статья заказная! Для того, чтобы увидеть сор в глазу, нужно видеть в своем глазе бревно! Критиковать и поливать "грязью" может любой, окончивший ВУЗ, а какое дельное предложение предлагает Кисткина! Никакого! Тогда зачем судить о человеке по Актюбинской области? Если критикуешь, то нужны достоверные факты, а не огульно, лишь бы поливать! Ведь сам аким не укладывает асфальт, есть у него 4 зама, которые и отвечают за все эти "погрешности", если они есть на самом деле! Если их нет, то это клевета! Поэтому Мухамбетову нужно очень строго и жестко, невзирая на ранги, учинять спрос с подчиненных и не подчиненных, при этом не нарушая закон! Виновных наказывать по всей строгости закона! Вот тогда, будет "песня" со стороны Кисткиной! Надо действительно наказать акима Аулиекольского р-на, если там залили асфальт гудроном! А если факт не подтвердится, то клевета! Кисткина пишет, что Мухамбетов пустил все на самотек, восхваляя себя, пускает "пыль в глаза", слабый руководитель, не контролирует ситуацию! Пока еще только не обвиняет его в коррупции!

про игру
Re: Аким Архимед Мухамбетов: «Обезьянья игра»




Отправлено: 14.08.17 - 06:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
архимед:

Если подчиненные плохо выполняют свою работу, то это в первую очередь вина их руководителя. И дороги тут не ключевое. С начала паводок показал, как у нас "умеют" справляться с внештатной ситуацией, при этом утверждая что руку на пульсе держат, хотя по существу все было не так. Потом эта покраска домов, как уже было сказанно , вполне возможно дешевой краской, но самое интересное, только в тех местах где может проехать первый и высшее руководство страны с министрами. Чем не пыль в глаза ?
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