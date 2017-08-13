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§ NG.kz
Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 13.08.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители Костаная доверялись незнакомцам в интернете и перечисляли деньги на банковский счёт. Суммы ущерба составляли от 300 тысяч тенге. Наивным покупателям сообщали о том, что в скором времени товар поступит.
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§ Обликоморале
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3474
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.17 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ога, халявный сыр бывает только в мышеловке. Таких случаев вагон и маленькая тележка. По сути, сами же отправляющие незнакомцам деньги, в потери их и виноваты. Сейчас, прежде чем купить товар ( это касаемо Казахстана), есть куча способов выяснить, что по ту сторону экрана перед вами не мошенник. Но люди сами забывают об элементарных правилах покупок в интернете. Я даже на Али и Ебей не встревал не разу, хотя там вероятность, особенно раньше, намного выше была и есть отправить деньги в пустоту.
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§ drakon
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11639
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 13.08.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
отправить деньги в пустоту.

А мне их даже совсем - не жалко.
Сами - отправляли,отправляют и
будут отправлять - свои "халявные"
деньги... :lol:
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§ Обликоморале
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3474
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.17 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Так и мне тоже.
Они же сами, своей безалаберностью и плодят мошенников )
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То ли еще будет
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников




Отправлено: 13.08.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такой прям умный, везло тебе просто,нашел чем хвастать!

У6
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников




Отправлено: 13.08.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В колесах резину так продают, типо пишите ватсап, предоплата и вышлем резину, фото левые, так что будте бдительны

селянин
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников




Отправлено: 13.08.17 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
То ли еще будет:

Не рой колодец, сам там будешь.
Чел правильно говорит.
А ты видимо уже попадался .

Читатель 1
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников




Отправлено: 13.08.17 - 16:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"За одного битого двух небитых дают")). Теперь "попавшие" - ценные кадры, с опытом (так в резюме пусть и пишут)

§ сайлау курманов
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2055
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.08.17 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто-нибудь видел ворюгу по имени алексей албин , что то давно не слышно про него
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§ Victor Yang
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9016
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 13.08.17 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мошенники размещают на сайте объявления о продаже автозапчастей. Цена при этом указывается заманчиво низкая

С квартирами то же самое. Неоднократно здесь писал про заманчивую продажу квартир, а хозяин "в России" и нужно писать на whatsapp или viber. И цена также очень низкая - 6 млн за 70 кв.м. в новостройке.
Вот, например.
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§ 112
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со многими бывает, все когда то были наивными и верили в чудеса..
Меня кстати тоже и кидали и обманывали..
Тут ничего такого нет, это жизнь, среди себе подобных..
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алби
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников




Отправлено: 13.08.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
кто-нибудь видел ворюгу по имени алексей албин , что то давно не слышно про него


я тут, когда деньги вернешь.

кустанаец 1
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников




Отправлено: 13.08.17 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня так нагрели на 90 т тенге в прошлом году в октябре месяце и до сих пор ни каких сдвигов в ДВД Костаная по моему делу Хоть и имя и удостоверение получателя известно в усть камане скорее всего и дело в архив сдали Начальник отдела промямлил в трубку , что у них много дел по серьезнее этого

§ сайлау курманов
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2055
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 13.08.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
№11-му , покажись , пусть народ знает своих хероев
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про мошенников
Re: Жители Костаная стали жертвами интернет-мошенников




Отправлено: 14.08.17 - 06:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уловка мошенников одна, дешевая цена. Если вы на неё повелись и вам присели на уши так, что вы поверили, это только ваша вина. А если в ДВД отказались принимать заявление, то есть над ней надзорный орган - прокуратура. Идите дальше, если вам деньги дороги.
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