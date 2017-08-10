Цитата: 112:

Еще раз, ты дом купил новый или сам отстроил его?

Что ты мне про 10 лет то втираешь?

Чего еще раз ?

Ты вообще то в первый раз вопрос задал. Правда очень глупый, так как я ясно написал что купил. И про втирание, причем вообще ты тут. Ну да, отвечал тебе, но и другие люди читают и в отличие от тебя понимают, что такое 10 лет. 112, а у тебя как с образованием и прочим ? Я обратил внимание, что ты в любой теме "специализд широкого профиля ", который толком ничего не знает, но свои фальшивые к тому же 5 тыин вставит.