/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Казахстане растут цены на новостройки 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 10 из 10«1...8910
§ NG.kz
В Казахстане растут цены на новостройки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29243
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цены на вторичном рынке жилья падают, покупательский спрос уходит в "первичку". С начала текущего года за 7 месяцев цены перепродажи благоустроенного жилья (квартир в многоквартирном доме) снизились на 0,3%, на неблагоустроенное жилье - на 0,4%.
Читать новость

§ 112
Re: В Казахстане растут цены на новостройки
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
про новострой, а свой дом лучше:
Да здравствует кабала, под такие грабительские проценты.

Какие, ты читать умеешь?
Не хочешь не бери, в чем проблема?
Профайл

Бывалый
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 14.08.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
про новостройки:
А предприятия были частные ?
Они были государственные, значит деньги выделяли бюджетные, что не так ?

То не так, что предприятия государственные пополняли бюджет а не сосали с него деньги. ))))

про новострой.
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 14.08.17 - 05:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Какие, ты читать умеешь?
Не хочешь не бери, в чем проблема?

Всего две фразы, а сколько в них сразу противоречий.
Я и не беру, итак заработаю, в отличии от форумных балоболов.
И если ты не видишь проблемы в грабительских процентах по ипотеке, то это уже говорит об отсутствии у тебя элементарных понятий в экономике.

про новострой.
Re: В Казахстане растут цены на новостройки




Отправлено: 14.08.17 - 06:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Еще раз, ты дом купил новый или сам отстроил его?
Что ты мне про 10 лет то втираешь?

Чего еще раз ? :-)
Ты вообще то в первый раз вопрос задал. Правда очень глупый, так как я ясно написал что купил. И про втирание, причем вообще ты тут. Ну да, отвечал тебе, но и другие люди читают и в отличие от тебя понимают, что такое 10 лет. 112, а у тебя как с образованием и прочим ? Я обратил внимание, что ты в любой теме "специализд широкого профиля ", который толком ничего не знает, но свои фальшивые к тому же 5 тыин вставит.
Ответить 
Страница 10 из 10«1...8910
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Ольга Колоколова

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 151
Пользователей: 1
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх