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§ NG.kz
И снести «Набережные Челны»...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.08.17 - 02:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начнем с улыбкой: история не припомнит, чтобы когда-нибудь депутаты областного маслихата, собравшись вместе, столь пристально разглядывали рулон туалетной бумаги. Все потому, что производится этот товар в Костанайской области. Директор ТОО «Тriera KZ» Игорь ПИРОГ сказал, что в следующий раз постарается показать бумажные полотенца собственного производства. Дело было 8 августа. Члены рабочей группы облмаслихата на выезде готовились к очередной сессии.
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Читатель 1
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 12.08.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Читал комментарии и долго смеялся, и про чистку ржавчины, и про "регулируемые" напитки. А про ветер и био...это "что-то"))).
Одно не пойму: зачем фирменное оборудование для выпуска "продукции" (г)???

Ujcnm
Re: И снести «Набережные Челны»...




Отправлено: 13.08.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо будет купить бумажку ТОО «Тriera KZ», попробывать в использовании. :-)
Интересно по качеству лучше чем Челнинская?
Вообще самая лучшая туалетная бумага - иранская. Что довольно странно, там ведь лесов нет.

§ bgb
Re: И снести «Набережные Челны»...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3628
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.08.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ujcnm:
Что довольно странно, там ведь лесов нет.

туалетная бумага изготавливается не из древесины, а макулатуры.
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§ Victor Yang
Re: И снести «Набережные Челны»...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9016
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 14.08.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Кстати по поводу макулатуры.

У тебя накопилось что ли? Мы сдавали пару раз: первый раз машина приехала вроде как "бесплатно" - по 11 тг/кг. Второй раз сами на Складскую отвозили - 15 тг/кг.
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§ Добринцофф
Re: И снести «Набережные Челны»...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5371
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 14.08.17 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У тебя накопилось что ли? Мы сдавали пару раз: первый раз машина приехала вроде как "бесплатно" - по 11 тг/кг. Второй раз сами на Складскую отвозили - 15 тг/кг.

ну так картон постоянно собирается,по 25 приезжают забирают.
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