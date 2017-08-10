Цитата: Victor Yang:

У тебя накопилось что ли? Мы сдавали пару раз: первый раз машина приехала вроде как "бесплатно" - по 11 тг/кг. Второй раз сами на Складскую отвозили - 15 тг/кг.

ну так картон постоянно собирается,по 25 приезжают забирают.