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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.17 - 11:10
Комментарий удален модератором.
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1123
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 13.08.17 - 11:12
Комментарий удален модератором.
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ник
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.08.17 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
про флуд:
Уважаемая редакция, что у вас случилось с флудом. Два человека его совсем заняли и не вклинишься.


да, серьезная предьява, по делу.
ждем ответа.
можно конечно плюнуть и уйти,
как многие и сделали.
но здесь же температуру на улице показывают,
сообщают об отключении воды,
кого посадили или скоро посадят в тюрьму.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3474
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 13.08.17 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полиция снова отжигает, теперь уже павлодарская. Кстати, обратите внимание еще на то, что даже задержать толком то не могут. Тем более пьяных. "Понравилось", как двух полицейских, мужик в красной футболке за собой таскает. Нам такая полиция не нада.
Ну а вот и сама статья, о драке полицейских при задержании, с приложенным к нему ВИДЕО .
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
про флуд:
Уважаемая редакция, что у вас случилось с флудом. Два человека его совсем заняли и не вклинишься. Один

Господи..
Когда флуд так и не начавшись затух, я вошел сюда и тут никого не было вообще...
Так что давай то жалобы кончай гнать, я его раскрутил по самое не хочу, а теперь ты собрался на готовое "вклиниваться"?
Именно эту 3ю часть..
Скажи еще спасибо что я только ради его раскрутки отказался от другой темы, чтобы флуд тут окончательно не заглох..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ник:
невозможность ответить на этот вопрос означает что ты врун

Ты какой вопрос мне задал то?
Видишь у меня там за спиной черепа троллей как ты?
То то..
Бойся меня..
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ник
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.08.17 - 18:08
Комментарий удален модератором.

ник
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 13.08.17 - 18:11
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вечерняя донерная..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взяли вот такую пиццу, что не совсем удобно на вынос оттуда, нет коробки..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поел пиццу, денер попробовал..
Не вставило..
Лучше нормальной еды, приготовленной самими, думаю ничего нет..
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