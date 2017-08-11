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§ NG.kz
Костанайцы на две недели останутся без горячей воды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с началом отопительного сезона ГКП «КТЭК» проведет традиционную опрессовку, которая начнется 14 августа. Во вторник, 15 августа проведут испытания на ТЭЦ, 16 августа отключат котельную №2, 17-го - котельную №3.
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123
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды




Отправлено: 11.08.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Должна 28 появиться, но не обязана, знаем с годами

чел
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды




Отправлено: 11.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мдя, "традиционную" уже не смешно звучит :-x

§ сайлау курманов
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2055
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.08.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в городской бане будет очередина , частные бани и сауны в ожидании навара лукаво потирают руки
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§ Сергей_я
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.08.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
в городской бане будет очередина , частные бани и сауны в ожидании навара лукаво потирают руки

да у большинства дома бойлеры висят. Не висят только наверно на съемных квартирах и на тех, где реально его некуда запихнуть..
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§ Обликоморале
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3474
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 11.08.17 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Да, бойлер в такой ситуации тема. Память с конца 90-х, до сих пор живой, один раз менял тэны. Периодически чищу от накипи.
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Без бойлера )
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды




Отправлено: 11.08.17 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
неужели нельзя делать отключение отдельных районов? обязательно весь город отрубить

гость
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды




Отправлено: 11.08.17 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
холодная то будет, в чем проблема.
мне лично ради двух двух недель в году вешать что-то,
что-бы потом место занимало- не катит.
газ если что не отключают.
да и закалка никому не повредит.

§ Сергей_я
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2043
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 11.08.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
мне лично ради двух двух недель в году вешать что-то,
что-бы потом место занимало- не катит.

детей если нет, до года, то можно пережить без проблем. А так если с ребенком - то без бойлера тяжко.
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§ 112
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.08.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:
что-бы потом место занимало- не ка

А где оно у тебя место то будет занимать, что ты несешь?
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Маркс
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды




Отправлено: 11.08.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чел:
мдя, "традиционную" уже не смешно звучит

Ну так эта традиция как возникла?
Было это еще на заре веков. В степях потерпел крушение инопланетный космический корабль. Выжил только один пришелец - повезло ему просто. Нашли его дикие аборигены и притащили к вождю. Вождь очень хотел его скушать, но пришелец жестами объяснил, что он инженер-теплотехник и может организовать для всего племени горячую воду.
Долго ли, коротко работал тот пришелец, науке неизвестно, но горячую воду в жилища подал, как и обещал, на 28-й день божественного месяца серпеня.
Шло время и горячая вода по трубам. Стал вождь сотоварищи опять косо поглядывать на пришельца, дескать ничего не делает, кушает много, а вода идет сама по себе. И решили они единогласно на собрании все-таки скушать этого вкусного теплотехника, чтобы глаза не мозолил. Но тот тоже не в трубе родился, пятым чувством понял, что беда надвигается и вечером заявил, что будет отключать воду.
Вождь разгневался, позвал инженера к своему костру и долго с ним разговаривал, но в конце концов отпустил. А когда вечером голодные люди спросили у вождя, что пришелец ему говорил, вождь ответил, что тот обрисовывал ситуацию с трубами. А народ тогда был темный, многое не понимал, обрисовывал и опрессовывал для всех было почти одинаково. Так и стали передавать из уст в уста предания об опрессовке. А пришелец, чтобы не думали, что он только ест и курит бамбук, два раза в год отключал воду и имитировал бурную деятельность. Потом он состарился и передал эту фишку преемнику. Так дошла эта ботва до наших дней.

777
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды




Отправлено: 12.08.17 - 23:16
Комментарий удален модератором.

Ujcnm
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды




Отправлено: 13.08.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"112: А где оно у тебя место то будет занимать, что ты несешь?"

Как то оно не очень вежливо

§ 112
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 13.08.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ujcnm:

Как то оно не очень вежлив

Мы не в вежливости же играем тут.
Бойлеры то там на верху вообще никому не мешают, это нужно понять..
И разные они, можно даже на кран подвесить какие то..
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111
Re: Костанайцы на две недели останутся без горячей воды




Отправлено: 13.08.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а вы чешитесь больше!, для этого сильнее отращивайте свои ногти на руках и на ногах!

чешите свою грудь, руки, ноги, промежность, а также спины своих соплеменников!
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