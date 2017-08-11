Цитата: водила:

что-то не помню чтобы кого то то

из этих вымогателей посадили в тюрягу.

хотя каждый уверен каждый день человек двадцать

оформляет на себя. в карман.

если не нарушал вам ничего не будет это вам гарантирую, и не надо тут из себя строить обиженную жертву, а если нарушил то отвечай пор закону, то есть плати штраф по полной и нечего тут их обвинять не уж то если ты нарушил и тебе жолполовец запретит платить штраф государству? плати по закону не уверен что нарушил все через суд и там доказывай, ты живешь в свободном Демократичном государстве.