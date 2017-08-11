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§ NG.kz
Странное поведение жолполовцев в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29242
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сотрудники ДПС остановили машину, а через минуту нарушителя отпустили. Заснял видео сегодня, 11 августа в 10 часов утра на улице 5 Декабря.
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водила
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что-то не помню чтобы кого то то
из этих вымогателей посадили в тюрягу.
хотя каждый уверен каждый день человек двадцать
оформляет на себя. в карман.
позавчерашний запах начинается со 150000 тенге.
считайте .
играют в такие игры, что не только в машину садят,
а потом еще и двери блокируют. не выйдешь.
и не надо -если не нарушил и не пил- чего волноваться.
побывайте в шкуре такого "нарушителя"- потом говорите.
хуже чем 39, хотя могу сравнить только по книгам.

гость
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в России такого нет, сколько ездил , если остановят,
сделают предупреждение если что, и пожелают счастливого пути.
страна непуганных пустынь или коней....
короче техас в 18 веке.. пистолет все решает , ну мигалка в смысле.
не понимаю.
ПОЧЕМУ ИМ НЕ ЗАПРЕЩАЮТ САДИТЬ ВОДИТЕЛЕЙ В СВОЮ МАШИНУ,
это же коррупция СТО ПРОЦЕНТОВ,
ДВД-ЧИТАЕТЕ?
просьба нг задать этот вопрос в очередной раз двд

Семен
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
водила:
что-то не помню чтобы кого то то
из этих вымогателей посадили в тюрягу.
хотя каждый уверен каждый день человек двадцать
оформляет на себя. в карман.

если не нарушал вам ничего не будет это вам гарантирую, и не надо тут из себя строить обиженную жертву, а если нарушил то отвечай пор закону, то есть плати штраф по полной и нечего тут их обвинять не уж то если ты нарушил и тебе жолполовец запретит платить штраф государству? плати по закону не уверен что нарушил все через суд и там доказывай, ты живешь в свободном Демократичном государстве.

наручников
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
бытовухой, мелким криминалом, бомжами и прочими реальными моментами отражающие криминогенную ситуацию в городе у наших универсалов нет желания заниматься...за то как дело касается стричь бабосы на дороге они все тут как тут...так они болеют за безопасность движения, такая лишняя неприязнь у них к нарушителям, что аж кющать не могут. переживают за народ. за порядок на дороге бьются изо всех сил. и у них без исключения только чистые руки и светлые помыслы. :-x

Ujcnm
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я принципиально езжу на автобусе, чтобы не давать взяток жолполовцам )

Александр Родионович Бородач
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Семен:
если не нарушал вам ничего не будет это вам гарантирую, и не надо тут из себя строить обиженную жертву

Если не нарушал то зачем остановили?А?

§ 112
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 5666
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 12.08.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ujcnm:
принципиально езжу на автобусе, чтобы не давать взяток жолполовцам

Хм..
Скажи, как это связано с тем, как если бы ты ездил за рулем сам?
То есть ты зачем то там бы начал давать взятки сам по своему желанию?
Профайл

гость
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 12.08.17 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ujcnm:
Я принципиально езжу на автобусе, чтобы не давать взяток жолполовцам )

А слабо ходить пешком что бы не платить TTS,Альтаиру и т.п.?

грость
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 13.08.17 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Семен:
если не нарушал вам ничего не будет это вам гарантирую,


читает двд.
а если нарушил- развод на деньги в карман.

денис
Re: Странное поведение жолполовцев в Костанае




Отправлено: 13.08.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
слабо автору подойти и спросить на камеру что происходит? Я всегда так делаю.
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